Fujifilm X100VI - debiutuje nowy aparat w stylu retro

Fulifilm X100VI to nowy aparat w stylu retro, kuszący użytkowników swoim niecodziennym designem. Szykuje się hit?

Czy tradycyjna fotografia faktycznie jest na wymarciu? Mimo licznych głosów, że w dzisiejszym świecie zdominowanym przez smartfony nie ma miejsca na klasyczne aparaty, firma Fujifilm przyjęła rolę buntownika. Japoński producent zaprezentował właśnie swój nowy aparat dalmierzowy, Fujifilm X100VI.

Fujifilm X100VI - zaawansowany aparat w stylu retro

Co warto warto podkreślić na wstępie, nowy produkt w portfolio Fujifilm nie jest aparatem systemowym, a raczej zaawansowanym kompaktem z niewymiennym obiektywem stałogniskowym. Pod wieloma względami czerpie jednak z topowego reprezentanta linii Fuji X, modelu Fujifilm X-T5.

Na pokładzie Fujifilm X100VI znajdziemy matrycę X-Trans w rozmiarze APS-C o rozdzielczości 40,2 Mpix. Sparowano ją z procesorem przetwarzania obrazu X-Processor 5 oraz stałoogniskowym obiektywem 23 mm (odpowiednik 35 mm dla pełnej klatki) o przysłonie f/2.0.

Jak obiecuje producent, taki zestaw ma gwarantować doskonałą jakość obrazu przy zachowaniu bardzo tradycyjnego podejścia do fotografowania, zbliżonego do aparatów analogwych. W tym ostatnim pomóc ma m.in. obecność optycznego wizjera oraz kontrola ekspozycji za pomocą dedykowanych pokręteł. Jeżeli jednak ktoś preferuje taki sposób pracy, w dalszym ciągu do dyspozycji mamy wizjer elektroniczny oraz odchylany wyświetlacz o przekątnej 3".

Fujifilm radzi sobie także z nagrywaniem wideo w rozdzielczości maksymalnie 6,2K. Znajdziemy tu także zaawansowany system autofokus na bazie detekcji fazy, 6-stopniową optyczną stabilizację obrazu na poziomie sensora oraz zestaw cenionych symulacji kliszy filmowej, z którego znane są aparaty japońskiego producenta.

Całe to dobro udało się zamknąć w obudowie, która swoim wyglądem skutecznie imituje aparaty analogowe sprzed pół wieku. Bez wątpienia to design będzie jednym z głównych argumentów, które przekonają ludzi do zakupu Fujifilm X100VI.

Fujifilm X100VI - cena

Niestety taka przyjemność bynajmniej nie będzie należała do tanich. Sugerowana cena aparatu to 8499 zł, czyli tyle, ile trzeba zapłacić m.in. za wspomnianego wcześniej Fujifilm X-T5. Jestem jednak przekonany, że mimo to nowy produkt japońskiego producenta podbije serca fanów na całym świecie.

