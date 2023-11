Sony ma nowy aparat. To prawdziwa rewolucja

Sony A9 III to nowy pełnoklatkowy aparat bezlustrowy. To pierwsza tego typu konstrukcja wyposażona w globalną migawkę.

Firma Sony zaprezentowała swojego nowe bezlusterkowca. Model Sony A9 III to profesjonalny aparat z matrycą pełnoklatkową, przeznaczony m.in. do fotografii sportowej. Przede wszystkim jednak to prawdziwa rewolucja na poziomie technologicznym, ponieważ mówimy tu o pierwszym korpusie wyposażonym w globalną migawkę.

Sony A9 III - pierwszy bezlusterkowiec z globalną migawką

Dlaczego to takie istotne? Trudno na ten temat odpowiedzieć bez wyjaśnienia wcześniej odrobiny teorii. W dużym skrócie, dotychczas robiąc zdjęcia aparatem mogliśmy skorzystać albo z klasycznej migawki mechanicznej, albo z migawki elektronicznej, przy czym obydwa te rozwiązania miały swoje ograniczenia.

W pierwszym przypadku dane problemem jest prędkość odczytu danych z sensora. Jako że aparat nie jest w stanie pobrać danych z całej powierzchni matrycy w tym samym czasie, w przypadku dynamicznych ujęć lub nagrywania wideo pojawiają się zniekształcenia (tzw. efekt rolling shutter).

Problem rozwiązuje zastosowanie migawki mechanicznej, która fizycznie odcina dostęp światła do matrycy, ale to z kolei oznacza chwilową utratę podglądu oraz ogranicza prędkość trybu seryjnego. Takie rozwiązanie skraca również żywotność samego korpusu, ponieważ migawka jako element mechaniczny z czasem się zużywa i ulega awarii.

Globalna migawka w Sony A9 III odczytuje dane z całej powierzchni sensora w tym samym czasie oraz nie posiada elementów mechanicznych. Pozwoliło to wyeliminować wszystkie opisane wcześniej problemy. Jednocześnie aparat może się pochwalić rewelacyjną wydajnością, pozwalając na robienie zdjęć w trybie seryjnym z szybkością 120 kl./s. przy zachowaniu pełnego autofokusu.

Jeśli chodzi o resztę specyfikacji nowego aparatu Sony, mamy tu pełnoklatkową matrycę o rozdzielczości 24,6 Mpix oraz procesor obrazu BIONZ XR. Dużym atutem korpusu ma być także wbudowana stabilizacja sensora o skuteczności 8,0 eV, a także kompatybilność z pełną gamą obiektywów dla systemu Sony E.

Sony A9 III - dostępność i cena

Sony A9 III do sprzedaży trafi w styczniu 2024 roku. Aktualnie korpus można kupić w przedsprzedaży. Jego polska cena to 31 999 zł.

