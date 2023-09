Panasonic Lumix G9II. Popularny aparat w nowym wydaniu

Panasonic Lumix G9II to nowa wersja popularnego bezlusterkowca. Aparat dostał nową matrycę i ulepszony system autofokus.

Panasonic Lumix G9 przez długi czas pozostawał jednym z najlepiej wyposażonych aparatów systemu Mikro Cztery Trzecie. Nie da się natomiast ukryć, że w dzisiejszych czasach trudno dorównać mu bardziej zaawansowanej konkurencji. Na całe szczęście producent właśnie zapowiedział długo wyczekiwanego następcę.

Panasonic Lumix G9II - nowa matryca i lepszy autofokus

Panasonic Lumix G9II to kolejna generacja popularnego bezlusterkowca, należąca do systemu Mikro Cztery Trzecie. Aparat względem poprzednika wprowadza dwa istotne usprawnienia. Jednym z nich jest nowa matryca Live MOS o rozdzielczości 25,2 Mpix. Prawdopodobnie jest to ten sam sensor, który już wcześniej pojawił się na pokładzie Lumiksa GH6.

Drugą nowością - i to nawet bardziej istotną - jest nowy system autofokus. Luxmix G9II to pierwszy aparat producenta w systemie, w którym zastosowano wykrywanie ostrości w oparciu o detekcję fazy (PDAF).

Do tej pory producent stosował autorską technologię DFD (Depth From Defocus). Była to wariacja na temat technologii detekcji kontrastu i choć potrafiła zapewnić w wybranych scenariuszach bardzo dobre rezultaty, przesiadka na zaawansowany system PDAF powinna zagwarantować dużo lepsze osiągi m.in. przy zdjęciach w ruchu i podczas filmowania.

Z innych wartych uwagi elementów specyfikacji nowego Lumiksa warto wspomnieć chociażby o usprawnionym systemie stabilizacji obrazu. Łączy on stabilizację w korpusie (skuteczność 8 eV) i obiektywie (maksymalnie 7,5 eV), dzięki czemu pozwala uzyskać stabilne ujęcia z ręki.

Panasonic Lumix G9II zapowiada się także jako obiecujące narzędzie do filmowania. Aparat pozwala na rejestrowanie 10-bitowego materiału (4:2:0) w rozdzielczości 5,8K oraz nagrywanie w 4K przy klatkażu 120 kl./s.

