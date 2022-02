Filmowcy dostali aparat idealny. Debiutuje Panasonic Lumix GH6

Panasonic Lumix GH6 to zupełnie nowy aparat bezlusterkowy, które imponuje swoimi możliwościami w zakresie nagrywania wideo. Wygląda na to, że filmowcy dostali właśnie aparat idealny.

Jeśli obawialiście się o przyszłość systemu Mikro Cztery Trzecie, to już dłużej nie musicie. Po premierze nowego flagowca OM System przyszła kolej na model Panasonic Lumix GH6, czyli długo wyczekiwanego następcę kultowego GH5. I wiecie co? Wygląda na to, że było na co czekać, bo nowy bezlusterkowiec przynosi masę funkcji, które powinni docenić wszyscy filmowcy.

Panasonic Lumix GH6 z nową matrycą 25 MP

Przede wszystkim dostajemy zupełnie nowy sensor. Po raz pierwszy w aparacie Mikro Cztery Trzecie czeka na nas matryca o rozdzielczości 25,2 MP. Dzięki dużej szybkości odczytu pozwala on na rejestrowanie nawet 75 zdjęć na sekundę w trybie seryjnym (przy elektronicznej migawce i zablokowanej ostrości) oraz nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K i 120 FPS. Maksymalna rozdzielczość nagrywanych materiałów to 5,7K.

Ponadto matryca oferuje dwie czułości natywne, co w założeniu powinno poszerzyć zakres dynamiki przy wysokim ISO. Ulepszono także wbudowaną stabilizację sensora, co dodatkowo pozwoliło na wprowadzenie trybu zdjęć wysokiej rozdzielczości, z pomocą którego zrobimy zdjęcia w rozdzielczości 100 MP i to z ręki.

Panasonic Lumix GH6 z nagrywaniem ProRes

Ale z nowego aparatu ucieszą się przede wszystkim filmowcy, na których czeka szereg praktycznych usprawnień. Spośród najważniejszych warto wspomnieć o możliwości nagrywania filmów w formacie ProRes, profesjonalnym trybie V-Log oraz wbudowanym chłodzeniu, dzięki któremu nie będziemy ograniczeni żadnym limitem czasowym.

Co nie uległo zmianie, to system autofokus. Nowy Lumix GH6 nadal wykorzystuje system DFD, czyli panasonikową wariację na temat detekcji kontrastu. W teorii dzięki większej mocy obliczeniowej nowego procesora Venus Engine powinno to działać lepiej, ale z wyrokami poczekamy, aż aparat trafi w nasze ręce.

Panasonic Lumix GH6 - cena

Panasonic Lumix GH6 został wyceniony na 9999 zł za samo body.

Źródło zdjęć: Panasonic

Źródło tekstu: Panasonic