Panasonic Lumix GH5 II - kultowy aparat doczekał się ulepszonej wersji

Panasonic Lumix GH5 to aktualnie jeden z najpopularniejszych aparatów bezlusterkowych na rynku. Uznanie zyskał przede wszystkim za sprawą rozbudowanych funkcji wideo, które zjednały mu sympatię zarówno vloggerów, jak i profesjonalnych filmowców. Po czterech latach od premiery producent postanowił zafundować nam jego odświeżoną wersję.

Panasonic Lumix GH5 II - nowe funkcje

Panasonic Lumix GH5 II bynajmniej nie przynosi rewolucji. To lekko odświeżona wersja sprawdzonego aparatu, która większość swojej specyfikacji dzieli z poprzednikiem. Ponownie dostajemy więc stabilizowaną matrycę w rozmiarze 4/3" o rozdzielczości 20,3 MP, autofokus na bazie detekcji kontrastu, wspierany technologią DFD oraz rozbudowane możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości 4K przy 60 kl./s.

Co się w takim razie zmieniło? Przede wszystkim dostajemy nowszy procesor obrazu, a wraz z nim szereg mniejszych lub większych usprawnień. Według deklaracji producenta skuteczniejszy ma być system autofokus (często przytaczany jako główna wada dotychczasowego GH5) oraz system stabilizacji obrazu, którego skuteczność wynosi teraz 6,5 EV. Rozbudowano również funkcje wideo. Lumix GH5 II może teraz nagrywać wewnętrznie wideo w 4K i 60 kl./s. przy 10 bitach i próbkowaniu 4:2:0. Podczas korzystania z zewnętrznego rejestratora dostępny jest również tryb 4:2:2. Dodatkowo wszyscy użytkownicy nowego aparatu bez dodatkowych opłat otrzymają dostęp do płaskiego profilu kolorystycznego V-log.

Panasonic Lumix GH5 II otrzymał również zupełnie nową funkcję streamingu wideo. Pozwoli ona na transmisję wideo do takich serwisów jak np. YouTube czy Twitch bezpośrednio z aparatu, wykorzystując do tego łączność Wi-Fi.

Nie zabrakło także zmian natury bardziej praktycznej. Jedną z nich jest zastosowanie akumulatorów o wyższej pojemności (2200 mAh), dzięki czemu aparat powinien lepiej sprawdzić się poza studiem. Co ważne, w nowej wersji do jego ładowania możemy wykorzystać nie tylko dedykowany zasilacz, ale także złącze USB-C z obsługą standardu Power Delivery.

Panasonic Lumix GH5 II do sprzedaży trafi w czerwcu 2021. Dostępny będzie zarówno sam korpus w cenie 1699,99 dolarów (ok. 6200 zł), jak i zestaw z obiektywem Panasonic Leica 12-60 mm f/2.8-4.0 za 2299,99 dolarów (ok. 8400 zł). Europejskich cen na razie nie podano, natomiast można przypuszczać, że będą one zbliżone do aktualnych cen pierwszego Lumixa GH5.

Panasonic Lumix GH6 dopiero pod koniec roku

Wraz z prezentacją Lumixa GH5 II Panasonic potwierdził, że trwają pracę nad pełnoprawnym następcą modelu GH5, a więc Lumixem GH6. urządzenie zadebiutuje pod koniec roku w cenie ok. 2500 dolarów. Korpus zostanie wyposażony w zupełnie nowy sensor (prawdopodobnie o rozdzielczości 24 MP). Będzie także oferował możliwość nagrywania wideo o rozdzielczości 5.7K w 60 kl./s. i 10 bitach oraz 4K przy 120 kl./s. Czy to wystarczy, by przekonać do siebie użytkowników? Czas pokaże. Jedno jest pewne - nowemu przedstawicielowi serii GH przyjdzie się zmierzyć z o wiele mocniejszą konkurencją niż w 2017 roku.

