Olympus wskrzesza legendę. Debiutuje OM System OM-1

OM Digital Solutions zaprezentowało nowy profesjonalny aparat systemu Mikro Cztery Trzecie. OM System OM-1 kontynuuje tradycje kultowego Olympusa OM-1 sprzed 50 lat.

Czy są na sali fani systemu Mikro Cztery Trzecie? To się doskonale składa, bo firma OM Digital Solutions przygotowała dla Was nie lada gratkę: zupełnie nowy aparat, który zastąpi w jej ofercie popularnego Olympusa OM-D E-M1 Mark III.

OM System OM-1 - nowy bezlusterkowiec Mikro Cztery Trzecie

Nowy aparat trafi do sprzedaży pod nazwą OM System OM-1, hołdując tym samym kultowemu Olympusowi OM-1 z lat 70-tych. W praktyce jednak znacznie więcej łączy go z aktualnymi flagowcami firmy: począwszy od designu, aż po większość specyfikacji.

Ale nowości bynajmniej nie brakuje. Najważniejszą z nich jest bez dwóch zdań nowy sensor CMOS w rozmiarze 4/3" co prawda nadal ma on rozdzielczość 20,4 MP, tak jak poprzednik, ale za to został zintegrowany z nowym modułem autofokusu. Dzięki technologii Cross Quad Pixel AF do dyspozycji mamy aż 1053 krzyżowe punkty detekcji fazy. Dla porównania w Olympusie OM-D E-M1 Mark III system autofokus wykorzystywał tylko 121 punktów, a precyzji i tak nie można mu było odmówić.

Nawet 50 zdjęć na sekundę - i to z aktywnym AF

Ale na tym oczywiście nie koniec atrakcji. Dzięki nowemu procesorowi TruePix X OM System OM-1 jest też od swojego poprzednika szybszy i oferuje znacznie większe możliwości, szczególnie podczas fotografowania w trudnych warunkach. Możemy chociażby skorzystać z trybu seryjnego, który pozwala na zrobienie zdjęć z prędkością aż 50 kl./.s. Że nic nowego? To dodajmy, że mowa tu o trybie seryjnym z aktywnym śledzeniem. Przy blokadzie ostrości możemy wykonać nawet 120 fotografii w sekundę.

Dodatkowo usprawniony został tryb Live ND, czyli symulator filtra szarego, który rozszerzono o poziom ND64. Również inteligentny autofokus doczekał się nowych trybów, pozwalających na wykrywanie m.in. ptaków, psów i kotów. No a wszystko to przy zachowaniu dotychczasowych atutów serii E-M1, w tym m.in. wbudowanej skutecznej stabilizacji matrycy czy nagrywaniu wideo 4K (z obsługą trybu 12-bitowego 4:4:4).

Całość zamknięto w wytrzymałej obudowie, zapewniającej wodo- i pyłoszczelność potwierdzoną certyfikatem IP53.

OM System OM1 - cena i dostępność

Nowy aparat wyceniono na 9990 zł za sam korpus. Aktualnie trwa przedsprzedaż - fizycznie na sklepowe półki OM System OM-1 trafi 7 marca 2022.

OM System - nowe obiektywy

Razem z nowym korpusem zaprezentowano również dwa obiektywy dla systemu Mikro Cztery Trzecie. M. Zuiko Digital ED 12-40 mm f/2.8 PRO II to odświeżona wersja popularnego reporterskiego zooma. M. Zuiko Digital ED 40-150 mm f/4.0 PRO to natomiast zupełna nowość w systemie, czyli kompaktowy teleobiektyw do zastosowań profesjonalnych.

