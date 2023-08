Panasonic Toughbook 40 – testowałem laptopa dla wojska. To genialny sprzęt

Jest ciężki i masywny, ale zniesie wiele, jak żaden inny laptop na rynku. Można się w nim zakochać, jak w kanciastej terenówce, która swoje zalety pokaże w trudnym terenie, choć nie będzie pogromcą autostrad. Kto czuje ten klimat, będzie zachwycony, jak ja.

Panasonic Toughbook 40 to maszyna stworzona dla wojska i służb, więc nie kupisz jej w markecie z elektroniką. Barierę stanowi nie tylko specyficzna konstrukcja, raczej nieprzydatna w codziennych, cywilnych zastosowaniach, ale także wysoka cena powyżej 20 tysięcy złotych. Dla większości czytelników ten komputer pozostanie więc technologiczną ciekawostką.

Z drugiej strony niespokojny czas wojny u wschodnich sąsiadów, napięcia na granicy i niepewna sytuacja w naszej części świata sprawiają, że taki sprzęt może okazać się niezbędny w wielu nieoczekiwanych sytuacjach.

Panasonic Toughbook 40 – specyfikacja:

Procesor: Intel Core i5 1145G7 vPro lub Intel Core i7 1185G7 vPro

System operacyjny: Windows 11 Pro 64-bitowy (opcja Windows 10 Pro)

Układ graficzny: Intel UHD Graphics, Intel Iris Xe

Pamięć: RAM 16 GB DDR4 RAM (maks. 64 GB)

Dysk: 512 GB NVMe OPAL SSD (maks. 2 TB)

Ekran: LCD TFT 14" 1920 x 1080 pikseli, jasność 1200 cd/m², pojemnościowy ekran dotykowy z obsługą 10 palców

Łączność: Bluetooth 5.1 klasa 1, Intel Wi-Fi 6 AX201, łączność mobilna 4G EM7690 z obsługą eSIM / 5G EM9190 z obsługą Stand Alone i eSIM

Porty LAN IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T (opcjonalnie drugi GLAN)

Pozycjonowanie: u-blox NEO-M8J (obsługuje GPS, GLONASS, Beidou, Galileo)

Głośniki stereo MaxxAudio

4 mikrofony

Przedni aparat 5 Mpix z IR z zasuwką, zgodny z Windows Hello

Porty: micro SDXC x1, USB 3.2x2, Thunderbolt 4 x1, HDMI x1, audio 3,5 mm

Lewy obszar rozszerzeń: drugi dysk SSD (SATA), czytnik kart, napęd DVD lub Blu-ray

Prawy obszar rozszerzeń: druga bateria, czytnik kart

Obszar rozszerzenia na palmreście: czytniki linii papilarnych, zbliżeniowy czytnik kart inteligentnych (HF-RFID)

Tylny obszar rozszerzeń: VGA + RS232 + GLAN lub USB 3.1 typu A + RS232 + HDMI lub USB 3.1 typu A + USB 3.1 typu A + HDMI

Akumulator litowo-jonowy 10,8 V, 6500 mAh

Cas pracy: ok. 18 godzin, około 36 godzin z drugą baterią, funkcja Hot Swap

Wymiary 345 x 301 x 54,4 mm

Waga ok. 3,35 kg

Temperatura pracy: -29°C do +63°C

Odporność na upadki: 180 cm

Odporność IP66

Testowany zgodnie z normami MIL-STD-810H i IEC 60529

W zestawie zasilacz, przewód zasilający, rysik pojemnościowy, ściereczka do czyszczenia wyświetlacza i instrukcja obsługi



Panasonic Toughbook 40 to specyficzny laptop, nie dla każdego

Pierwsza moja wyprawa w teren z Toughbookiem 40 była kompletnie nieudana. Spakowałem go do taktycznego plecaka, który mieści „wszystko”. Zapakowałem tam też masę rzeczy, lornetkę, nóż, kurtę softshell, założyłem na plecy i... zostawiłem laptopa, poszedłem bez niego.

Toughbook 40 swoje waży – to około 3,35 kilo. Noszony jak walizka za uchwyt nie wydaje się nawet taki ciężki (w końcu to sprzęt dla twardzieli, nie ma więc co narzekać), ale w plecaku daje się we znaki typowy problem wyprawowy – każdy gram więcej staje odczuwalny.

Później już zmieniłem priorytety, wyrzucając prawie wszystko poza laptopem, ale i tak trzeba się liczyć z tym, że obudowa o wymiarach 345 × 301 × 54,4 mm nie jest zgrabnym i poręcznym narzędziem.

Niemniej użytkownicy, dla których przeznaczony jest ten sprzęt, będą wiedzieli, jak go transportować. W najprostszym przypadku wrzucą go na przykład za siedzenia wojskowej terenówki. Jak nim potrzęsie na wertepach, nic się nie stanie. Jest też jeszcze lepszy sposób – można wykorzystać samochodową stację dokującą, dostępną jako dodatkowe wyposażenie. Laptop mocowany jest wtedy na wysięgniku, stając się samochodowym centrum dowodzenia w przenośni i dosłownie.

Choć Toughbook 40 ma cechy sprzętu militarnego, nie jest przeznaczony tylko dla wojska. To także sprzęt dla innych służb mundurowych, jak policja czy straż graniczna. Ma także sens w profesjonalnych zastosowaniach cywilnych: może służyć jako narzędzie dla techników przeprowadzających zaawansowane prace w terenie, podczas diagnostyki rurociągów czy instalacji elektrycznych albo maszyn pracujących w terenie.

I jeżeli o wytrzymałości mówimy... Jak wiele zniesie taki sprzęt? Toughbook 40 wykonany jest w przeważającej części ze stopu magnezu i wytrzymałego plastiku. Całość ma matowe, czarne wykończenie w stylistyce stealth, co nie tylko zapewnia dyskrecję w terenie, ale także gwarantuje wysoką odporność na zarysowania czy uderzenia.

Według producenta komputer zniesie upadki z wysokości 1,8 m – na tyle się nie odważyłem, ale w trakcie testów nie raz komputer poniewierał się czy to po samochodzie, czy to w wyschniętej ziemi i trawach na Podlasiu i nic mu się nie stało.

Odporność na wnikanie pyłów i wody określa norma IP66. Oznacza to, że komputer w pełni przygotowany jest na pracę w kurzu i pyle, ale nie zniesie zanurzenia w wodzie. Na tle pancernych smartfonów z IP69K to wydaje się mało, ale dwie szóstki w laptopie to doskonały wynik, który wcześniej był nawet nieosiągalny w serii Toughbook.

Porty na obudowie zabezpieczone są dość solidnie wyglądającymi klapkami z uszczelkami, jednak są też elementy, które wyglądają na mniej odporne na wnikanie cieczy – jak wylot powierza z tyłu obudowy. Toughbook 40 zniesie więc zalania strumieniami wody nawet podczas intensywnego deszczu, ale na łodzi nie zawsze się sprawdzi – lepiej gdy pozostanie w kokpicie kapitańskim niż na zalewanym wodą pokładzie.

Toughbook 40 przygotowany jest do pracy w temperaturach od -29°C do +63°C. Spełnia też wymogi testów MIL-STD-810H, co oznacza, że przeszedł wybrane procedury wg specyfikacji wojskowej, określające wytrzymałość na wstrząsy, wilgoć czy środowisko o dużym stopniu zasolenia.

Tę wytrzymałość widać w obudowie. Laptop sprawia bardzo solidne wrażenie, zarówno elementy metalowe, jak i gumowe czy plastikowe są najwyższej jakości.

