Tech

NVIDIA wraca do Chin. Setki tysięcy układów zaleją rynek

Wygląda na to, że osobista wycieczka CEO Zielonych do Państwa Środka się opłaciła. Chińczycy poluzują obostrzenia i chętnie kupią starszy sprzęt AI.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 30 STY 2026
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
NVIDIA wraca do Chin. Setki tysięcy układów zaleją rynek

Akceleratory NVIDIA H200 mogą wkrótce trafić do największych chińskich gigantów technologicznych. Wśród odbiorców wymienia się firmy jak DeepSeek, ByteDance, Alibab oraz Tencent. Pierwsza fala zamówień ma przekroczyć 400 tysięcy układów, a łączne zapotrzebowanie chińskich firm technologicznych szacowane jest nawet na około 2 miliony chipów. To pokazuje, że mimo mimo kilku lat na karku architektury Hopper, popyt na rozwiązania Zielonych pozostaje ogromny.

Dalsza część tekstu pod wideo

Chiński sprzęt do pracy z AI nadal ma duże zaległości

Droga do tego punktu była jednak wyboista. Kilka miesięcy temu NVIDIA uzyskała zgodę administracji Donalda Trumpa na sprzedaż H200 do Chin, godząc się przy tym na model dzielenia się zyskami. Po tej decyzji Pekin przyjął jednak znacznie ostrzejsze stanowisko, opóźniając procedury licencyjne i regulacyjne. Teraz sytuacja najwyraźniej zaczyna się zmieniać, choć chińskie władze mają rozważać nałożenie dodatkowych warunków na firmy, które otrzymają dostęp do amerykańskich akceleratorów AI.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta graficzna PNY GeForce RTX 4060 Ti XLR8 Gaming Verto OC Dual Fan 8GB DLSS 3
Karta graficzna PNY GeForce RTX 4060 Ti XLR8 Gaming Verto OC Dual Fan 8GB DLSS 3
0 zł
2099.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2099.99 zł
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC Plus 16GB DLSS 4
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC Plus 16GB DLSS 4
0 zł
7299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 7299.99 zł
Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 5060 Ti Twin X2 8GB DLSS 4
Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 5060 Ti Twin X2 8GB DLSS 4
0 zł
1899 zł - najniższa cena
Kup teraz 1899 zł
Advertisement

To wyraźny zwrot akcji, zwłaszcza że jeszcze niedawno Jensen Huang otwarcie przyznawał, iż udział NVIDII w chińskim rynku AI spadł praktycznie do zera, a firma przestała uwzględniać Chiny w swoich prognozach przychodów. Seria wizyt i rozmów prowadzonych przez CEO miała jednak stopniowo przełamywać niechęć regulatorów i łagodzić narrację o twardej linii wobec USA. Według źródeł Reutersa, ostatnia wizyta Huanga w Chinach była kluczowym impulsem, który może otworzyć drzwi dla H200.

Jeśli dostawy faktycznie ruszą, chińscy badacze i serwerownie AI zyskają dostęp do mocy obliczeniowej, której brakowało im od wielu miesięcy. Krajowe alternatywy, w tym rozwiązania od czołowych firm pokroju Huawei czy Cambricon, nie zdołały przekonać do siebie chińskich gigantów. Ich podaż jest niewielka, moc obliczeniowa gorsza, a pobór mocy wyższy. Wszyscy nadal wolą NVIDIĘ oraz ich ekosystem CUDA.

Image
telepolis
AI alibaba chiny Nvidia sztuczna inteligencja tencent usa bytedance akcelerator sztucznej inteligencji NVIDIA H200 DeepSeek akcelerator AI
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Reuters, oprac. własne