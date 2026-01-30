NVIDIA wraca do Chin. Setki tysięcy układów zaleją rynek

Akceleratory NVIDIA H200 mogą wkrótce trafić do największych chińskich gigantów technologicznych. Wśród odbiorców wymienia się firmy jak DeepSeek, ByteDance, Alibab oraz Tencent. Pierwsza fala zamówień ma przekroczyć 400 tysięcy układów, a łączne zapotrzebowanie chińskich firm technologicznych szacowane jest nawet na około 2 miliony chipów. To pokazuje, że mimo mimo kilku lat na karku architektury Hopper, popyt na rozwiązania Zielonych pozostaje ogromny.

Chiński sprzęt do pracy z AI nadal ma duże zaległości

Droga do tego punktu była jednak wyboista. Kilka miesięcy temu NVIDIA uzyskała zgodę administracji Donalda Trumpa na sprzedaż H200 do Chin, godząc się przy tym na model dzielenia się zyskami. Po tej decyzji Pekin przyjął jednak znacznie ostrzejsze stanowisko, opóźniając procedury licencyjne i regulacyjne. Teraz sytuacja najwyraźniej zaczyna się zmieniać, choć chińskie władze mają rozważać nałożenie dodatkowych warunków na firmy, które otrzymają dostęp do amerykańskich akceleratorów AI.

To wyraźny zwrot akcji, zwłaszcza że jeszcze niedawno Jensen Huang otwarcie przyznawał, iż udział NVIDII w chińskim rynku AI spadł praktycznie do zera, a firma przestała uwzględniać Chiny w swoich prognozach przychodów. Seria wizyt i rozmów prowadzonych przez CEO miała jednak stopniowo przełamywać niechęć regulatorów i łagodzić narrację o twardej linii wobec USA. Według źródeł Reutersa, ostatnia wizyta Huanga w Chinach była kluczowym impulsem, który może otworzyć drzwi dla H200.