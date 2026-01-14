Tech

Chiny bawią się w kotka i myszkę. Kto straci na tym najwięcej?

Przeciąganie linii trwa w najlepsze, a rządy obu światowych gigantów nie dają za wygraną. Cierpią na tym najbardziej prywatne firmy oraz postęp.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:27
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Chiny bawią się w kotka i myszkę. Kto straci na tym najwięcej?

Konflikt na linii USA i Chiny wcale nie zbliża się do finału. Wręcz przeciwnie - w ostatnich tygodniach obserwujemy gwałtowne zwroty akcji i sprzeczne sygnały płynące zarówno z Waszyngtonu, jak i Pekinu. Co prawda administracja Donalda Trumpa złagodziła restrykcje eksportowe i pozwoliła na sprzedaż starszych akceleratorów AI od NVIDII, ale najnowsze informacje sugerują, że po drugiej stronie barykady entuzjazmu nie ma.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wojna technologiczna wokół AI wchodzi w nową faz

Chińskie służby celne miały otrzymać nieformalne wytyczne, aby nie dopuszczać do odprawy transportów z układami NVIDIA H200. Oznacza to, że nawet jeśli amerykańskie regulacje zostaną poluzowane, to faktyczny import sprzętu może zostać skutecznie zablokowany już na granicy. W praktyce decyzje administracyjne Pekinu stają się większym problemem niż sama dostępność chipów czy zainteresowanie ze strony lokalnych firm.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer QOOBE II AP13620 i7-13620H 16GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer QOOBE II AP13620 i7-13620H 16GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
2249.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2249.99 zł
Komputer GMKTEC NucBox K11 R9-8945HS 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer GMKTEC NucBox K11 R9-8945HS 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
3252.85 zł - najniższa cena
Kup teraz 3252.85 zł
Komputer GMKTEC EVO-T1 Ultra 9-285H 64GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer GMKTEC EVO-T1 Ultra 9-285H 64GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
6629.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6629.99 zł
Advertisement

Co istotne, nie chodzi tu o brak popytu. Chińskie podmioty odpowiedzialne za centra AI i firmy rozwijające modele sztucznej inteligencji od dawna sygnalizują ogromne "ssanie" na moc obliczeniową. W kuluarach mówi się nawet o zapotrzebowaniu sięgającym dwóch milionów chipów NVIDIA H200. Dla tamtejszego sektora AI to nie luksus, a warunek dalszej rywalizacji technologicznej z USA i resztą świata.

Problemem pozostaje polityka. Od czasu wypowiedzi amerykańskich urzędników, sugerujących, że Chińczycy powinni zostać uzależnieni od amerykańskiego sprzętu, w Pekinie rośnie nieufność wobec rozwiązań NVIDII. Wcześniejsze przecieki wskazywały, że Państwo Środka może dopuszczać import H200 wyłącznie w ściśle kontrolowanych przypadkach, np. do celów badawczo-rozwojowych w instytucjach akademickich. To jednak zdecydowanie za mało, by zaspokoić realne potrzeby rynku.

Cała sytuacja pokazuje, że wojna technologiczna wokół sztucznej inteligencji wchodzi w nową fazę. Nawet najbardziej zaawansowany sprzęt nie wystarczy, jeśli stanie się zakładnikiem geopolityki. Dla NVIDII oznacza to dalszą niepewność na jednym z kluczowych rynków, a dla Chin - coraz większą presję, by przyspieszyć rozwój własnych alternatyw. Obecne rozwiązania od liderów jak Huawei czy Cambricon są wciąż zbyt słabe.

Image
telepolis
AI chiny Nvidia sztuczna inteligencja usa Stany Zjednoczone akcelerator sztucznej inteligencji NVIDIA H200 akcelerator AI
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Reuters, Wccftech, oprac. własne