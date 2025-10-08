Korzystasz z WhatsApp? Polska armia wydała pilne ostrzeżenie

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni ostrzegają użytkowników WhatsAppa przed trwającą właśnie na masową skalę kampanią phishingową. Warto zapoznać się z komunikatem, aby wiedzieć, czego się spodziewać i jak się przed tym chronić.

Atak na użytkowników WhatsApp

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni twierdzą, że ujawnione w ostatnim czasie incydenty bezpieczeństwa wskazują na zwiększone zagrożenie, związane z atakami na użytkowników komunikatora WhatsApp. Atakujący wykorzystują w nich przejęte konta użytkowników, aby wyłudzić nasze dane dostępowe, przejąć konto i dzięki temu nakłonić ofiary do przekazania pieniędzy.

Atakujący, wykorzystując przejęte konta użytkowników w komunikatorze WhatsApp, podszywają się pod ich właścicieli i rozsyłają spreparowane wiadomości phishingowe do kontaktów ofiary. informują Wojska Obrony Cyberprzestrzeni na X.

Co gorsze, oznacza to, że wiadomość możemy otrzymać od znajomego z naszych kontaktów. To może uśpić czujność wielu osób. Schemat działania jest dość nietypowy.

Na początku "znajomy" przesyła prośbę o zagłosowanie na niego lub jego członka rodziny w konkursie. W rzeczywistości link do konkursu jest spreparowany i prowadzi do szkodliwej strony internetowej. Fałszywa witryna prosi o podanie numeru telefonu oraz zatwierdzenie głosu za pomocą kodu weryfikacyjnego. W ten sposób atakujący przejmują nasze konto na WhatsAppie.

Przejęte w ten sposób konto zostaje wykorzystane do rozsyłania kolejnych wiadomości phishingowych, a także prób wyłudzenia pieniędzy. W przypadku otrzymania podobnej wiadomości upewnijcie się, najlepiej telefonicznie, że rzeczywiście pochodzi ona od znajomego lub członka rodziny. Pamiętajcie też, aby nie podawać kodów autoryzacyjnych i numerów telefonu na nieznanych stronach internetowych.