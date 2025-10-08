Bezpieczeństwo

Korzystasz z WhatsApp? Polska armia wydała pilne ostrzeżenie

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni wydali pilne ostrzeżenie, skierowane do użytkowników aplikacji WhatsApp. Każdy powinien się z nim zapoznać.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 06:48
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Korzystasz z WhatsApp? Polska armia wydała pilne ostrzeżenie

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni ostrzegają użytkowników WhatsAppa przed trwającą właśnie na masową skalę kampanią phishingową. Warto zapoznać się z komunikatem, aby wiedzieć, czego się spodziewać i jak się przed tym chronić.

Dalsza część tekstu pod wideo

Atak na użytkowników WhatsApp

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni twierdzą, że ujawnione w ostatnim czasie incydenty bezpieczeństwa wskazują na zwiększone zagrożenie, związane z atakami na użytkowników komunikatora WhatsApp. Atakujący wykorzystują w nich przejęte konta użytkowników, aby wyłudzić nasze dane dostępowe, przejąć konto i dzięki temu nakłonić ofiary do przekazania pieniędzy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro 5G 16/128GB 6.3" 120Hz Porcelanowy
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro 5G 16/128GB 6.3" 120Hz Porcelanowy
0 zł
4849.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4849.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Biały SM-F761
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Biały SM-F761
0 zł
4299 zł - najniższa cena
Kup teraz 4299 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 5G 4/128GB 6.7" 90Hz Czarny SM-A176
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 5G 4/128GB 6.7" 90Hz Czarny SM-A176
0 zł
875.17 zł - najniższa cena
Kup teraz 875.17 zł
Advertisement

Atakujący, wykorzystując przejęte konta użytkowników w komunikatorze WhatsApp, podszywają się pod ich właścicieli i rozsyłają spreparowane wiadomości phishingowe do kontaktów ofiary.

informują Wojska Obrony Cyberprzestrzeni na X.

Co gorsze, oznacza to, że wiadomość możemy otrzymać od znajomego z naszych kontaktów. To może uśpić czujność wielu osób. Schemat działania jest dość nietypowy.

Na początku "znajomy" przesyła prośbę o zagłosowanie na niego lub jego członka rodziny w konkursie. W rzeczywistości link do konkursu jest spreparowany i prowadzi do szkodliwej strony internetowej. Fałszywa witryna prosi o podanie numeru telefonu oraz zatwierdzenie głosu za pomocą kodu weryfikacyjnego. W ten sposób atakujący przejmują nasze konto na WhatsAppie.

Przejęte w ten sposób konto zostaje wykorzystane do rozsyłania kolejnych wiadomości phishingowych, a także prób wyłudzenia pieniędzy. W przypadku otrzymania podobnej wiadomości upewnijcie się, najlepiej telefonicznie, że rzeczywiście pochodzi ona od znajomego lub członka rodziny. Pamiętajcie też, aby nie podawać kodów autoryzacyjnych i numerów telefonu na nieznanych stronach internetowych.

Zagrożenia phishingowe dotyczą wielu komunikatorów – podobne schematy mogą być wykorzystywane także w aplikacjach takich jak Signal czy Messenger. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i czujność wobec nieoczekiwanych i nagłych próśb o pomoc, głosowanie lub weryfikację konta.

przestrzegają Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.

Zobacz: Masz WhatsApp? Koniecznie zrób to, zanim inni cię wyprzedzą

Image
telepolis
WhatsApp WhatsApp atak Wojska Obrony Cyberprzestrzeni atak na whatsapp
Zródła zdjęć: miss.cabul / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Gazeta.pl