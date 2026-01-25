Koszmar aktualizacji Windowsa trwa nadal. Microsoft z kolejną łatką

Outlook i chmura padają. Windows 11 znów wymaga ratunku

Microsoft wypuścił kolejną awaryjną poprawkę Windows 11 (KB5078127). To wszystko po tym, jak styczniowy Patch Tuesday wywołał poważne problemy z Outlookiem, OneDrive, Dropboxem i aplikacjami korzystającymi z plików w chmurze. Portal Windows Central podkreśla, że aktualizacja z 13 stycznia 2026 r. wywołała chaos na skalę, której Microsoft najwyraźniej nie przewidział, a użytkownicy zaczęli masowo zgłaszać zawieszanie się aplikacji, błędy synchronizacji i brak możliwości pracy z plikami PST.

Microsoft polecał odinstalować problematyczną aktualizację KB5074109, ale nie rozwiązało to problemu i nadal pozostały krytyczne błędy. To już drugi awaryjny patch w ciągu kilku dni, co jasno pokazuje, że proces testowania aktualizacji Windowsa jest w fatalnym stanie.

Poprzednia łatka miała naprawić problemy, ale zamiast tego wywołała kolejne awarie, zmuszając użytkowników do odinstalowywania aktualizacji, restartowania Outlooka i szukania obejść, które nie powinny być potrzebne w 2026 roku. XDA zwraca uwagę, że część osób doświadczała sytuacji, w których Outlook przestawał działać całkowicie, a aplikacje chmurowe blokowały się przy próbie otwarcia lub zapisu pliku. Do tego dochodziły znikające wiadomości, ponowne pobieranie starych maili i problemy z indeksowaniem, co w środowiskach firmowych jest absolutnie niedopuszczalne.

Nowa poprawka KB5078127 ma rzekomo rozwiązać te problemy, ale — jak zauważa portal gHacks — to tylko kolejna warstwa kumulacyjnych łatek, które bardziej przypominają gaszenie pożaru benzyną niż realną naprawę. Aktualizacja trafia do Windows 11 24H2 i 25H2, ale także do innych wersji, bo skala błędów była zbyt duża, by Microsoft mógł ją zignorować. XDA dodaje, że to kolejny dowód na to, że Patch Tuesday stał się loterią, w której użytkownicy nie wiedzą, czy dostaną poprawę bezpieczeństwa, czy kolejną katastrofę.