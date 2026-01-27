T-Mobile alarmuje. W żadnym wypadku nie klikaj w linki z tych SMS-ów

Oszuści kuszą odbiorców obietnicą atrakcyjnych bonusów i namawiają do wpłaty niewielkiej kwoty lub potwierdzenia tożsamości, zanim rzekomy prezent zostanie odblokowany.

Zgłoszenia trafiające do Security Operations Center T‑Mobile Polska pokazują, że wiadomości są konstruowane tak, by wywołać presję czasu i skłonić do kliknięcia w link od razu, bez zastanowienia. Jak wyjaśnia operator, taki krok może jednak prowadzić do poważnych konsekwencji – od wyłudzenia danych bankowych czy przejęcia kodu BLIK, po instalację złośliwego oprogramowania na urządzeniu.

Linki w wiadomościach są często indywidualizowane, a ich kliknięcie daje potwierdzenie oszustom, że dany numer telefonu jest aktywny, co zwiększa ryzyko kolejnych prób oszustwa.

Rosnąca popularność płatności bezgotówkowych w Polsce sprawia, że zagrożenie staje się coraz bardziej realne – wyjaśnia T-Mobile. Zgodnie z raportami m.in. Narodowego Banku Polskiego z 2025 roku: niemal wszystkie karty płatnicze mają funkcję zbliżeniową, liczba kart i innych instrumentów płatniczych (telefony, zegarki) to blisko 60 milionów, coraz więcej osób, w tym seniorów, rezygnuje z gotówki na rzecz płatności cyfrowych, a Polska jest jednym z głównych liderów globalnych pod względem wykorzystania płatności zbliżeniowych.

Ta wygoda sprzyja nowoczesnym oszustwom. Fałszywe SMS‑y bazują na szybkim działaniu użytkowników i na rosnącym zaufaniu do płatności online – wskazuje T-Mobile.