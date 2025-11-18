Przejął konta celebrytów na Twitterze. Teraz musi zwrócić pieniądze
Haker, który w lipcu 2020 roku wywołał spore zamieszanie, podszywając się pod najbardziej znane osobistości na świecie, został właśnie skazany. Musi oddać pieniądze - ponad 4 miliony funtów.
Słynny atak na Twitterze
Sprawa dotyczy ataku hakerskiego na Twittera, obecnie X. W 2020 roku grupa hakerów, której przewodził Anglik Joseph O’Connor, zdobyła dostęp do ponad 130 kont na tej popularnej platformie. Ofiarami ataku padły tak znane osobistości jak Barack Obama, Joe Biden czy Elon Musk.
Hakerzy zdołali namówić pracowników Twittera do udostępnienia im haseł. Dzięki temu dostali się do głównej bazy danych serwisu, co dało im możliwość zalogowania się na konta wybranych osobistości. Oprócz polityków czy biznesmenów grupa wysyłała także posty w imieniu takich firm jak Apple czy Uber oraz muzyków, jak na przykład Kanye West.
Przestępcy udostępniali przez przejęte konta informacje o fałszywych możliwościach inwestycji w kryptowaluty. W ciągu kilku dni, namówili kilkaset osób na fałszywe inwestycje, obiecując im nawet podwojenie wpłaconego kapitału. Ich wiadomości na Twitterze dotarły do ponad 350 milionów użytkowników portal. Dokładnie 426 z nich, zdecydowało się na inwestycję. Przelali oni na konta hakerów dokładnie 12,86 BTC. Wtedy wartość całego pakietu wynosiła niewiele ponad 110 tysięcy dolarów. Obecnie wartość pakietu wynosi 1,2 miliona dolarów.
Po wyjściu na jaw przestępstwa O’Connor uciekł z Wielkiej Brytanii do Hiszpanii, gdzie mieszka jego matka. Szybko znalazła go jednak lokalna policja przekazując następnie w ręce władz USA. Amerykański sąd oskarżył jego grupę o cyperprzępstwa skazując na 5 lat więzienia. W rezultacie musi także zwrócić kwotę ponad 4 milionów funtów, którą według wymiaru sprawiedliwości ukradł w tym i innych atakach hakerskich.