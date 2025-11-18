Nauka

Prosta i lubiana czynność skutecznie zmniejsza ryzyko demencji

Wszyscy melomani mogą odetchnąć z ulgą - mamy dla nich dobre wiadomości. Okazuje się, że codzienne słuchanie muzyki wiąże się z zauważalnym spadkiem ryzyka demencji. I to jest bardzo optymistyczne. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:20
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Prosta i lubiana czynność skutecznie zmniejsza ryzyko demencji

Muzyka łagodzi starzenie się

Naukowcy z Uniwersytetu Monash są przekonani, że osoby starsze, które regularnie słuchają lub grają na instrumentach muzycznych, wydają się mieć znaczne niższe ryzyko demencji i pogorszenia funkcji poznawczych. Dane wyraźnie sugerują, że zaangażowanie w muzykę może być skutecznym i przyjemnym narzędziem wspierającym odporność poznawczą w nieuchronnym procesie starzenia. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Można słuchać, albo grać

Słuchanie muzyki po 70. roku życia wydaje się być ściśle powiązane ze znaczącym zmniejszeniem ryzyka demencji. Zespół badawczy z Uniwersytetu Monash przeanalizował dane ponad 10 800 osób starszych i odkrył, że osoby które regularnie słuchały muzyki, miały o 39% niższe prawdopodobieństwo rozwoju demencji. Gra na instrumencie również wiązała się z tego typu korzyściami i zmniejszała ryzyko demencji o 35%. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki dokanałowe BASEUS Inspire XP1 ANC Droga Mleczna
Słuchawki dokanałowe BASEUS Inspire XP1 ANC Droga Mleczna
0 zł
449 zł - najniższa cena
Kup teraz 449 zł
Słuchawki dokanałowe HUAWEI FreeBuds Pro 4 ANC Biały
Słuchawki dokanałowe HUAWEI FreeBuds Pro 4 ANC Biały
0 zł
649 zł - najniższa cena
Kup teraz 649 zł
Słuchawki douszne HUAWEI FreeBuds 6 ANC Biały
Słuchawki douszne HUAWEI FreeBuds 6 ANC Biały
0 zł
598 zł - najniższa cena
Kup teraz 598 zł
Advertisement

Osoby, które deklarowały ciągłe słuchanie muzyki, wykazywały największe korzyści poznawcze, a także wyższą pamięć epizodyczną (wykorzystywaną do przypominania sobie codziennych zdarzeń). 

Muzyka to dostępna dla każdego aktywność dla mózgu. Aktywność muzyczna może stać się zatem dostępną strategią utrzymywania zdrowia poznawczego u osób starszych. Odkrycie to pojawia się w czasie, gdy starzenie się społeczeństwa stwarza nowe wyzwania dla zdrowia publicznego. Wydłużenie długości życia doprowadziło do wzrostu liczby schorzeń związanych z wiekiem, w tym demencji. 

Ponieważ obecnie nie ma lekarstwa na demencję, kluczowe znaczenie ma opracowanie strategii, która by pomogła zapobiec lub opóźnić jej wystąpienie. Starzenie się mózgu może być uwarunkowane własnymi wyborami i stylem życia.

tłumaczy profesor Joanne Ryan. 
Image
telepolis
demencja wpływ muzyki na mózg jak głośno słuchać muzyki badania naukowe sluchanie muzyki
Zródła zdjęć: Space_Cat / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencedaily.com