mObywatel zyska nowość. Polacy korzystają z tego miliony razy

Rząd planuje wprowadzić kolejną funkcję do aplikacji mObywatel. Ta może okazać się niezwykle przydatna. Chodzi o możliwość sprawdzenia OC innego pojazdu.

Sprawdzisz OC w mObywatelu

Kierowcy już teraz mogą sprawdzić w mObywatelu, czy ich samochód ma aktualne ubezpieczenie OC. Jednak w przyszłości będą mogli taką weryfikację przeprowadzić także w przypadku innych aut, np. uczestniczących w kolizji drogowej. Takie plany pojawiły się na oficjalnej stronie mObywatela, chociaż bez konkretnej daty realizacji.

Już teraz mamy możliwość sprawdzenia ważności ubezpieczenia OC innego auta. Jednak w tym celu trzeba skorzystać ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tam wystarczy podać numer VIN lub rejestracyjny, a następnie wskazać datę. System poinformuje nas, czy w wybranym dniu obowiązywało OC i u jakiej firmy było wykupione.