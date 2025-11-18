mObywatel zyska nowość. Polacy korzystają z tego miliony razy
mObywatel wkrótce ma otrzymać przydatną funkcję, z której — innymi źródłami — skorzystano w 2024 roku aż 25,5 mln razy.
Rząd planuje wprowadzić kolejną funkcję do aplikacji mObywatel. Ta może okazać się niezwykle przydatna. Chodzi o możliwość sprawdzenia OC innego pojazdu.
Sprawdzisz OC w mObywatelu
Kierowcy już teraz mogą sprawdzić w mObywatelu, czy ich samochód ma aktualne ubezpieczenie OC. Jednak w przyszłości będą mogli taką weryfikację przeprowadzić także w przypadku innych aut, np. uczestniczących w kolizji drogowej. Takie plany pojawiły się na oficjalnej stronie mObywatela, chociaż bez konkretnej daty realizacji.
Już teraz mamy możliwość sprawdzenia ważności ubezpieczenia OC innego auta. Jednak w tym celu trzeba skorzystać ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tam wystarczy podać numer VIN lub rejestracyjny, a następnie wskazać datę. System poinformuje nas, czy w wybranym dniu obowiązywało OC i u jakiej firmy było wykupione.
Z takiej możliwości, jak informuje cashless.pl, skorzystano w zeszłym roku aż 25,5 mln razy. Dlatego też wprowadzenie takiej możliwości bezpośrednio w aplikacji mObywatel będzie dużym ułatwieniem dla wielu osób. Szkoda, że na razie nie wiemy, kiedy nowość trafi do rządowej appki/