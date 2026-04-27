Bezpieczeństwo

Stołeczna policja rozbiła grupę oszustów. Zatrzymani mężczyźni próbowali wyłudzić od operatora telekomunikacyjnego drogi sprzęt. Wpadli na gorącym uczynku podczas przejmowania paczek.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:18
Chcieli okraść operatora. Policja zorganizowała zasadzkę

Zamówienia na fałszywe dane

Znany policji oszust wykorzystał dane legalnie działających przedsiębiorstw. Zawarł z operatorem nowe umowy na usługi telekomunikacyjne przez infolinię. Firma telekomunikacyjna wysłała pod wskazany adres cztery paczki z drogimi telefonami komórkowymi. Wartość tego sprzętu przekroczyła 30 tysięcy złotych.

Zgodnie z umową, przesyłki miały trafić bezpośrednio na adres firmowy. Rzekomy właściciel szybko zmienił jednak plany. Podczas telefonicznej rozmowy z kurierem podał zupełnie nowe miejsce dostawy. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną wiedzieli o tym manewrze i zaczęli dyskretnie obserwować teren wokół punktu odbioru.

Zasadzka na kuriera

Po odbiór pozostawionych przez kuriera przesyłek zgłosił się 44-letni mężczyzna. Został on szybko zatrzymany na gorącym uczynku. Tłumaczył się, że przyszedł w to miejsce tylko na prośbę swojego znajomego. Podał funkcjonariuszom nowy adres przekazania paczek. Policjanci udali się w kolejne miejsce i ujęli 50-latka, który cierpliwie czekał na smartfony.

Funkcjonariusze zatrzymali też dodatkową osobę. Mężczyzna ten obserwował całą sytuację z pobliskiego wiaduktu. Wszyscy schwytani to tak zwane słupy. Działali oni na zlecenie 33-latka, który organizował odbiór paczek na wyraźną prośbę głównego pomysłodawcy. Za wykonanie tego zadania miał otrzymać od organizatora procederu tysiąc złotych.

Straty na dziesiątki tysięcy

Przedstawiciele oszukanej firmy telekomunikacyjnej złożyli zawiadomienie o przestępstwie. Dotyczyło ono próby wyłudzenia sprzętu elektronicznego za ponad 30 tysięcy złotych. Śledczy pracujący nad sprawą odkryli też drugą próbę oszustwa. Tym razem zamówiono sprzęt na dane innej firmy na łączną kwotę 26 tysięcy złotych.

Całkowita wartość strat operatora mogła wynieść ponad 56 tysięcy złotych. Sprawą zajęli się dochodzeniowcy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty usiłowania oszustwa w porozumieniu. Zostali oni objęci dozorem policyjnym. Sprawa ma charakter rozwojowy i policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.

Źródła zdjęć: Policja
Źródła tekstu: Policja