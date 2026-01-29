Fala fałszywych wiadomości od popularnego serwisu. Chcą wyłudzić dane

Wyobraź sobie, że sprzedajesz auto, a tu odzywają się do ciebie osoby, podszywające się pod zespół bezpieczeństwa serwisu i chcą tylko jednego - zweryfikowania konta poprzez wprowadzenie danych do bankowości internetowej. CSIRT KNF ostrzega przed nową falą ataków na użytkowników portalu OtoMoto.

Bądźcie ostrożni i nie dajcie się okraść. alarmuje CSIRT KNF.

Oszustwo na OtoMoto - fałszywe wiadomości i podstępny plik

Jeśli dostaniesz wiadomość od portalu OtoMoto, która zawiera plik pdf. na temat weryfikacji konta, zatrzymaj się na chwilę i nie podejmuj żadnych działań. Całkiem prawdopodobne, że właśnie stałeś się obiektem ataku cyberprzestępców. Nie klikaj linka, ani nie pobieraj żadnego pliku.

Szanowny Użytkowniku, aby kontynuować korzystanie z naszych usług, musisz potwierdzić swoją tożsamość. Jest to ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa Twojego konta. Ważne: Jeśli nie zakończysz weryfikacji w wyznaczonym czasie, dostęp do Twojego konta zostanie całkowicie zablokowany. czytamy w otrzymanym pdf., który zawiera także instrukcję co należy zrobić.

Dokument, na pierwszy rzut oka, wygląda bardzo profesjonalnie. Zawiera informacje o rzekomej konieczności potwierdzenia tożsamości, w celu dalszego korzystania z platformy. Po kliknięciu w przycisk "Przejdź do weryfikacji" użytkownik zostanie przeniesiony na stronę z listą banków. Zaraz po tym, jak wybierze swój bank, pojawi się strona, imitująca prawdziwą stronę logowania, która ma na celu wyłudzenie od nas danych do bankowości elektronicznej.