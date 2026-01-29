Bezpieczeństwo

Fala fałszywych wiadomości od popularnego serwisu. Chcą wyłudzić dane

Aby wyłudzić dane oraz pieniądze, oszuści wykorzystają każdą popularną platformę i każdy pretekst. Tym razem, uwzięli się na korzystających z platformy OtoMoto.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:01
Wyobraź sobie, że sprzedajesz auto, a tu odzywają się do ciebie osoby, podszywające się pod zespół bezpieczeństwa serwisu i chcą tylko jednego - zweryfikowania konta poprzez wprowadzenie danych do bankowości internetowej. CSIRT KNF ostrzega przed nową falą ataków na użytkowników portalu OtoMoto. 

Bądźcie ostrożni i nie dajcie się okraść.

alarmuje CSIRT KNF.

Oszustwo na OtoMoto - fałszywe wiadomości i podstępny plik

Jeśli dostaniesz wiadomość od portalu OtoMoto, która zawiera plik pdf. na temat weryfikacji konta, zatrzymaj się na chwilę i nie podejmuj żadnych działań. Całkiem prawdopodobne, że właśnie stałeś się obiektem ataku cyberprzestępców. Nie klikaj linka, ani nie pobieraj żadnego pliku. 

Szanowny Użytkowniku, aby kontynuować korzystanie z naszych usług, musisz potwierdzić swoją tożsamość. Jest to ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa Twojego konta. Ważne: Jeśli nie zakończysz weryfikacji w wyznaczonym czasie, dostęp do Twojego konta zostanie całkowicie zablokowany.

czytamy w otrzymanym pdf., który zawiera także instrukcję co należy zrobić. 
Fala fałszywych wiadomości od popularnego serwisu. Chcą wyłudzić dane

Dokument, na pierwszy rzut oka, wygląda bardzo profesjonalnie. Zawiera informacje o rzekomej konieczności potwierdzenia tożsamości, w celu dalszego korzystania z platformy. Po kliknięciu w przycisk "Przejdź do weryfikacji" użytkownik zostanie przeniesiony na stronę z listą banków. Zaraz po tym, jak wybierze swój bank, pojawi się strona, imitująca prawdziwą stronę logowania, która ma na celu wyłudzenie od nas danych do bankowości elektronicznej. 

Nie dajmy się nabrać na sztuczki oszustów. Nie ułatwiajmy im życia.

telepolis
Zródła zdjęć: tanitost / Shutterstock
Źródła tekstu: CSIRT KNF