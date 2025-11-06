Bezpieczeństwo

Oszuści uwzięli się na pewną grupę osób. Wrzucają filmy na Instagrama

Internet daje naprawdę duże pole manewru oszustom. Potrafią oni wykorzystać prawdziwe oferty wynajmu mieszkań i skradzione tożsamości agentów. Aby wyłudzać pieniądze od uczciwych ludzi, wystarczą im do tego media społecznościowe.

Wyłudzają opłaty za mieszkania

Czy zdarzyło wam się kiedyś przeglądać Instagrama, albo TikToka i nagle zatrzymać się, bo wpadł wam w oko film przedstawiający piękne mieszkanie na wynajem? W Ameryce to zjawisko zdarza się coraz częściej. Tym co kusi nas, jest nie tylko piękny wygląd, ale także przystępna cena. Cena apartamentu często wynosi jedynie 1000 dolarów miesięcznie.

Umieszczają piękne filmy na Instagramie

NBC News przytacza przykład 28-letniej Jenny Diaz, której przyjaciółka wysłała na Instagramie filmik, przedstawiający wirtualną wycieczkę, po bardzo ładnym mieszkaniu, usytuowanym na samym Manhattanie. Profil, z którego pochodził film wyglądał bardzo wiarygodnie - miał także ponad 27 000 obserwujących, co czyniło go dość wiarygodnym. 

Zwrotna opłata aplikacyjna i potem cisza

Jenny Diaz właśnie dostała pracę i jej marzeniem było znaleźć małe mieszkanie. To co zobaczyła, było ofertą skrojoną wprost na miarę jej potrzeb. Wraz z przyjaciółką napisały do osoby, która podawała się za agentkę nieruchomości i nawiązały korespondencję. Kobieta podała jej wszystkie dane potrzebne do umowy - imię i nazwisko, datę przeprowadzki i dochód. Musiała uiścić też zwrotną opłatę aplikacyjną  w wysokości 350 dolarów. Po tym jak zapłaciła, otrzymała e-mail z potwierdzeniem. Niestety, kolejne wiadomości pozostały bez odpowiedzi. Diaz już wtedy zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. 

FBI potwierdza - ten typ oszustwa to obecnie narastający problem. Do centrum zgłaszania przestępstw internetowych wpadło ostatnio ponad 130 skarg dotyczących tego typu fejkowych nieruchomości. I trzeba przyznać, że tego typu przestępstwa są coraz trudniejsze do wykrycia - oszuści bowiem wykorzystują prawdziwe dane agentów nieruchomości. Co więcej, oszuści kradną także prawdziwe nagrania wideo z ofertami najmu. Wszystko po to, aby zwabić jak największą liczbę ofiar. 

