Pułapka PESEL. Polacy ciągle w to wpadają i trudno powiedzieć czemu

Liczne przykłady oszustw i przekrętów, na które wciąż nabierają się Polacy, pokazują, jak nikłą mamy wiedzę na temat bezpieczeństwa. Nie potrafimy nawet odpowiednio zadbać o tak ważny aspekt, jak własny numer PESEL. Z badania ChronPESEL.pl i KRD wynika, że zbyt ochoczo dzielimy się swoimi danymi.

Polacy nie dbają o PESEL

Z badania wynika, że aż 76 proc. ankietowanych żyje w przekonaniu, że orientuje się w przepisach związanych z numerem PESEL, chociaż tylko 23 proc. jest o tym silnie przekonana. Niemal co czwarta osoba deklaruje, że nie wie kiedy i komu ma obowiązek podać swój numer PESEL. Najgorzej pod tym względem radzą sobie osoby starsze (65+), ale niewiele lepiej radzą sobie również inne grupy wiekowe.

Jeszcze gorzej jest, gdy przejdziemy do konkretów. Okazuje się, że tylko 22 proc. Polaków sprawdzało, jakie instytucje mają prawo zażądać numeru PESEL. Dla 59 proc. temat jest całkowicie obcy, a 19 proc. nie ma pewności, czy kiedyś czytało o konkretnych przepisach w tym zakresie. Szczególnie źle jest wśród seniorów, gdzie odsetek osób, które tematem w ogóle się nie interesowały, wynosi aż 87 proc. Mniej zainteresowane sprawą są też kobiety.

Komu musisz podać PESEL?

Między innymi dlatego wielu Polaków podaje swój numer PESEL również w sytuacjach, gdy nie ma to podstawy prawnej. Zdarza się, że wymagają go między innymi hotele, ale też liczne serwisy i usługi, a nawet sklepy internetowe.

Tymczasem w praktyce numer PESEL mają prawo zażądać instytucje działające na podstawie konkretnych ustaw. Chodzi o urzędy, sądy czy ZUS. Potrzebny jest również w ochronie zdrowia, ale także przy zwieraniu umów, np. u operatorów telekomunikacyjnych, dostawców internetu czy przy podpisywaniu umowy ratalnej.

Natomiast nie ma potrzeby podawania swojego numeru PESEL w hotelach, sklepach i serwisach internetowych, aplikacjach oraz różnego rodzaju usługach. Jeśli jest wymagany przy zakładaniu konta, to możemy zapytać o podstawę prawną, w jakim celu jest on wymagany, a także jak długo dane będą przetwarzane.