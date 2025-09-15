Płacisz za parkowanie w pośpiechu? Lepiej unikaj tej czynności
Niektórzy są zdania, że nigdy nie powinniśmy skanować kodu QR, aby zapłacić za parkowanie.
Kody QR nieznanego pochodzenia
Generalnie, najlepiej unikać skanowania jakichkolwiek kodów QR nieznanego pochodzenia. To zasada wzmożonej ostrożności, którą należy kierować się w każdym możliwym przypadku, także podczas dokonywania płatności za parkowanie.
Musimy mieć świadomość, że każdy, w ciągu zaledwie kilku sekund, może stworzyć kod QR i to za pomocą darmowych narzędzi online, kierując go w dowolne miejsce. Ten czarno-biały kwadrat może przekierować nasze urządzenie na dowolną stronę internetową, wywołać pobranie pliku lub zainicjować pobieranie aplikacji. Co więcej, jest w stanie także zainicjować płatność. Większość z nas jednak nie skanuje przypadkowych kodów bez powodu. Oszuści zatem wzbijają się na wyżyny kreatywności, aby wykorzystać swoje zasoby cyfrowe. Na ten moment, najwięcej fałszywych kodów spotykamy w przypadku płatności parkingowych.
Tym razem rzecz nie dotyczy polskiego podwórka. Ostatni atak z użyciem kodów QR dotyczył płatności za parking i został zauważony w wielu dużych miastach, od Los Angeles po Denver. Nic w tym dziwnego, cyfrowe płatności za parking stają się coraz to bardziej popularne, a wiadomo nie od dziś, że kierowcy często działają w pośpiechu. Wszystko to stanowi idealną przynętę dla oszustów, którzy na parkomatach umieszczają naklejki ze złośliwym kodem QR.
Nie tylko parkingi są narażone na złośliwe kody QR
FBI niedawno ostrzegło przed kolejnym oszustwem, polegającym na umieszczaniu kodów QR na niechcianych paczkach, które docierają bez adresu zwrotnego. Zmieszany odbiorca, który je zeskanuje, zostanie przeniesiony na stronę phishingową wyłudzającą informacje finansowe.