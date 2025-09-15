Płacisz za parkowanie w pośpiechu? Lepiej unikaj tej czynności

Kody QR nieznanego pochodzenia

Generalnie, najlepiej unikać skanowania jakichkolwiek kodów QR nieznanego pochodzenia. To zasada wzmożonej ostrożności, którą należy kierować się w każdym możliwym przypadku, także podczas dokonywania płatności za parkowanie.

Musimy mieć świadomość, że każdy, w ciągu zaledwie kilku sekund, może stworzyć kod QR i to za pomocą darmowych narzędzi online, kierując go w dowolne miejsce. Ten czarno-biały kwadrat może przekierować nasze urządzenie na dowolną stronę internetową, wywołać pobranie pliku lub zainicjować pobieranie aplikacji. Co więcej, jest w stanie także zainicjować płatność. Większość z nas jednak nie skanuje przypadkowych kodów bez powodu. Oszuści zatem wzbijają się na wyżyny kreatywności, aby wykorzystać swoje zasoby cyfrowe. Na ten moment, najwięcej fałszywych kodów spotykamy w przypadku płatności parkingowych.

Tym razem rzecz nie dotyczy polskiego podwórka. Ostatni atak z użyciem kodów QR dotyczył płatności za parking i został zauważony w wielu dużych miastach, od Los Angeles po Denver. Nic w tym dziwnego, cyfrowe płatności za parking stają się coraz to bardziej popularne, a wiadomo nie od dziś, że kierowcy często działają w pośpiechu. Wszystko to stanowi idealną przynętę dla oszustów, którzy na parkomatach umieszczają naklejki ze złośliwym kodem QR.

Nie tylko parkingi są narażone na złośliwe kody QR