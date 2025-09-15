Zmiana od 19 września. Od tego dnia Polacy zapłacą więcej

Od wielu miesięcy trwały dyskusje na temat wysokości opłat za badanie techniczne samochodu. Kwota 98 zł obowiązywała przez ponad 20 lat. Ustalona została jeszcze w 2004 roku i przez ten czas nie uległa zmianie.

Branża apelowała o podwyżki, bo przy rosnącej inflacji i coraz wyższych kosztach, prowadzenie stacji kontroli pojazdów było zwyczajnie trudne i nieopłacalne. Rząd w końcu wysłuchał tych głosów i zdecydował się na podwyżki. Te nastąpią już 19 września.

Wyższa cena badania technicznego

Badanie techniczne samochodu zdrożeje już 19 września 2025 roku. Stanie się to na mocy rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury. Kierowcy zapłacą około 50 proc. więcej, co i tak przy wcześniejszej, bardzo niskiej cenie, nie jest zbyt dotkliwą podwyżką. Nowe ceny prezentują się następująco:

samochód osobowy - 149 zł

samochód osobowy z instalacją LPG - 245 zł

motocykl i ciągnik rolniczy - 94 zł

motorower - 76 zł

samochód ciężarowy i ciągnik samochodowy siodłowy o DMC od 3,5 do 16 ton - 234 zł

samochód ciężarowy i ciągnik samochodowy siodłowy o DMC powyżej 16 ton - 269 zł

przyczepa ciężarowa i specjalna o DMC do 3,5 tony - 119 zł