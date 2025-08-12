Nacinają na "potwierdzenie zakupu". Potem czyszczą konta

Jak relacjonują lokalne media, 19-latka straciła łącznie 24 tysiące złotych. Wszystko to na skutek perfidnego oszustwa. A trzeba przyznać, że nastolatka miała dobre intencje i chciała się pozbyć zbędnych ubrań. W związku z tym wystawiła ubrania, których już nie potrzebuje na sprzedaż. I od tego się zaczęło. Wszystko skończyłoby się inaczej, gdyby nie fakt, że upatrzyli ją sobie za cel oszuści grasujący w sieci.

Młoda kobieta wpadła w sidła przestępców

Nastolatka chcąc sprzedać ubrania, wystawiła je na popularnym portalu ogłoszeniowym. Zaraz po wystawieniu oferty skontaktowała się z nią zainteresowana osoba, która poprosiła ją o podanie e-maila, który był potrzebny do finalizacji płatności. Po chwili, 19-latka otrzymała od kupującej wiadomość z linkiem, który miał służyć do finalizacji zakupu. Wystarczyło, że w niego kliknęła i od tego momentu zaczęły się wszystkie jej problemy.

Z nastolatką skontaktowała się telefonicznie kobieta, podająca się za pracownicę portalu ogłoszeniowego. Poinformowała ona sprzedającą, że z powodu pierwszej transakcji wystąpiły problemy techniczne, które wymagają kontaktu z bankiem. - wynika z relacji policji w Białej Podlaskiej.