Bezpieczeństwo

Nacinają na "potwierdzenie zakupu". Potem czyszczą konta

Oszustwa finansowe nie ustają, można mieć też wrażenie, że w okresie wakacyjnym jest ich nawet więcej i więcej. 19-latka z Białej Podlaskiej wzięła nieświadomie aż dwa kredyty. Jak do tego doszło?

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:49
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nacinają na "potwierdzenie zakupu". Potem czyszczą konta

Jak relacjonują lokalne media, 19-latka straciła łącznie 24 tysiące złotych. Wszystko to na skutek perfidnego oszustwa. A trzeba przyznać, że nastolatka miała dobre intencje i chciała się pozbyć zbędnych ubrań. W związku z tym wystawiła ubrania, których już nie potrzebuje na sprzedaż. I od tego się zaczęło. Wszystko skończyłoby się inaczej, gdyby nie fakt, że upatrzyli ją sobie za cel oszuści grasujący w sieci. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Młoda kobieta wpadła w sidła przestępców

Nastolatka chcąc sprzedać ubrania, wystawiła je na popularnym portalu ogłoszeniowym. Zaraz po wystawieniu oferty skontaktowała się z nią zainteresowana osoba, która poprosiła ją o podanie e-maila, który był potrzebny do finalizacji płatności. Po chwili, 19-latka otrzymała od kupującej wiadomość z linkiem, który miał służyć do finalizacji zakupu. Wystarczyło, że w niego kliknęła i od tego momentu zaczęły się wszystkie jej problemy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop DELL Pro 16 Plus PB16250 16" IPS Ultra 7-266V 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop DELL Pro 16 Plus PB16250 16" IPS Ultra 7-266V 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
-250.99 zł
7499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 7249 zł
Laptop DELL Inspiron 3520-2055 15.6" i5-1235U 16GB RAM 1TB SSD Windows 11 Home
Laptop DELL Inspiron 3520-2055 15.6" i5-1235U 16GB RAM 1TB SSD Windows 11 Home
0 zł
2194.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2194.99 zł
Laptop DELL Latitude 7440 14" i5-1335U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
Laptop DELL Latitude 7440 14" i5-1335U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
-389.01 zł
7049 zł - najniższa cena
Kup teraz 6659.99 zł
Advertisement

Z nastolatką skontaktowała się telefonicznie kobieta, podająca się za pracownicę portalu ogłoszeniowego. Poinformowała ona sprzedającą, że z powodu pierwszej transakcji wystąpiły problemy techniczne, które wymagają kontaktu z bankiem.

- wynika z relacji policji w Białej Podlaskiej.

19-latka weszła na swoje konto i zauważyła na nim dodatkową kwotę. Ale rozmówczyni uspokoiła ją, twierdząc że to normalna procedura. Następnie, pieniądze na jej oczach zaczęły znikać z jej konta. Kiedy tylko o tym poinformowała swoją rozmówczynię, ta natychmiast rozłączyła się i kontakt z nią bezpowrotnie się urwał. Jak się później okazało, na dane 19-latki zaciągnięte zostały dwa kredyty na łączną sumę 24 tysięcy złotych. 

 

 

Image
telepolis
wyłudzenie danych wyłudzenie pieniędzy wyłudzenie kredytu oszustwo na platformę oszustwo na zakupy
Zródła zdjęć: CrispyPork / Shutterstock
Źródła tekstu: bp24.pl