Nacinają na "potwierdzenie zakupu". Potem czyszczą konta
Oszustwa finansowe nie ustają, można mieć też wrażenie, że w okresie wakacyjnym jest ich nawet więcej i więcej. 19-latka z Białej Podlaskiej wzięła nieświadomie aż dwa kredyty. Jak do tego doszło?
Jak relacjonują lokalne media, 19-latka straciła łącznie 24 tysiące złotych. Wszystko to na skutek perfidnego oszustwa. A trzeba przyznać, że nastolatka miała dobre intencje i chciała się pozbyć zbędnych ubrań. W związku z tym wystawiła ubrania, których już nie potrzebuje na sprzedaż. I od tego się zaczęło. Wszystko skończyłoby się inaczej, gdyby nie fakt, że upatrzyli ją sobie za cel oszuści grasujący w sieci.
Młoda kobieta wpadła w sidła przestępców
Nastolatka chcąc sprzedać ubrania, wystawiła je na popularnym portalu ogłoszeniowym. Zaraz po wystawieniu oferty skontaktowała się z nią zainteresowana osoba, która poprosiła ją o podanie e-maila, który był potrzebny do finalizacji płatności. Po chwili, 19-latka otrzymała od kupującej wiadomość z linkiem, który miał służyć do finalizacji zakupu. Wystarczyło, że w niego kliknęła i od tego momentu zaczęły się wszystkie jej problemy.
Z nastolatką skontaktowała się telefonicznie kobieta, podająca się za pracownicę portalu ogłoszeniowego. Poinformowała ona sprzedającą, że z powodu pierwszej transakcji wystąpiły problemy techniczne, które wymagają kontaktu z bankiem.
19-latka weszła na swoje konto i zauważyła na nim dodatkową kwotę. Ale rozmówczyni uspokoiła ją, twierdząc że to normalna procedura. Następnie, pieniądze na jej oczach zaczęły znikać z jej konta. Kiedy tylko o tym poinformowała swoją rozmówczynię, ta natychmiast rozłączyła się i kontakt z nią bezpowrotnie się urwał. Jak się później okazało, na dane 19-latki zaciągnięte zostały dwa kredyty na łączną sumę 24 tysięcy złotych.