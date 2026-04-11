Te układy graficzne kosztują krocie, ale w tym są znacznie gorsze

NVIDIA H200 to układ wykorzystywany w centrach danych. Kosztuje aż 30 tys. dolarów. Jego konkurentem jest AMD MI300X, który wyceniany jest na około 10-15 tys. dolarów. Z kolei GeForce RTX 5090 ma sugerowaną cenę detaliczną 2 tys. dolarów. Wydawałoby się, że w związku z tym różnica między nimi będzie ogromna. Jednak to właśnie RTX 5090 w jednym radzi sobie znacznie lepiej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Łamanie haseł

Badacze sprawdzili, jak wymienione modele radzą sobie z łamaniem zaszyfrowanych haseł za pomocą pięciu najpopularniejszych algorytmów: MD5, NTLM, bcrypt, SHA-256 oraz SHA-512. Jeśli uważacie, że H200 i MI300X znacząco wyprzedzają RTX 5090, to jesteście w błędzie. Są wręcz gorsze.

Średnio GeForce RTX 5090 jest aż o 63,7 proc. szybszy w łamaniu haseł niż H200 i około 20 proc. szybszy niż MI300X. W najlepszym przypadku radzi sobie o 33,7 proc. lepiej niż układ AMD (w przypadku algorytmu MD5) oraz 93,5 proc. szybciej niż H200 (algorytm SHA-512).