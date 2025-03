Płacisz kartą? To możesz mieć problem, bo wyciekło mnóstwo danych

Eksperci Kaspersky alarmują: na dark webie pojawiły się dane około 2,3 miliona kart bankowych. Ta przerażająca liczba to efekt analizy logów złośliwego oprogramowania, które działało w latach 2023-2024. Chociaż w porównaniu do całego globu odsetek skradzionych kart wydaje się niewielki, to aż 95% z nich jest wciąż ważnych i gotowych do użycia przez cyberprzestępców.