Konta na Instagramie są łakomym kąskiem dla cyberprzestępców

Konta na Instagramie z dużą liczbą followersów są łakomym kąskiem dla cyberprzestępców. Przekonała się o tym 18-letnia Blaze Roberts z Australii, której konto śledziło ponad 40 tysięcy osób.

Blaze Roberts w wypowiedziach dla prasy podkreślała, że padła ofiarą ataku hakerskiego. Ktoś przesłał do niej wiadomość email, której nadawca bardzo umiejętnie podszył się pod Instagram. W treści wiadomości Blaze znalazła informację o koniecznej weryfikacji danych dostępowych. Na nieszczęście dla młodej surferki, wiadomości wyglądały na tyle wiarygodnie, że zrealizowała ona polecenia zawarte w treści maila. Dostarczyła w ten sposób hasło do swojego konta. Jakiś czas później okazało się, że hakerzy przejęli i zablokowali swojej ofierze dostęp nie tylko do Instagrama, ale również do skrzynki e-mailowej.

– Prawdopodobnie Roberts tym samym hasłem zabezpieczyła nie tylko konto na Instagramie, ale również swoją skrzynkę mailową. Warto przypomnieć zasadę, by hasła traktować jak klucze – jeden klucz powinien otwierać jeden zamek. W przeciwnym wypadku, utrata jednego klucza (hasła) oznacza spore kłopoty.

– powiedział Kamil Sadkowski z firmy ESET

Jak podkreśla Blaze Roberts, administratorzy Instagrama nie pomogli jej do tej pory odzyskać dostępu do swojego profilu. Może się to wydać dziwne, ponieważ Roberts dostarczyła Instagramowi zdjęcia (prawdopodobnie) swoich oprawców. Przypomnijmy, że Instagram, w celu weryfikacji uprawnień do konta, prosi o przesłanie swojego zdjęcia z wypisanym na kartce hasłem. Roberts, po odzyskaniu dostępu do skrzynki mailowej, uzyskała dostęp do nie jednego, a dwóch zdjęć swoich oprawców. Instagram nie zareagował jednak na zgłoszenia Roberts, uznając je za mało wiarygodne. W odpowiedzi influencerka zarzuciła Instagramowi odcinanie jej od źródła dochodu. W wyniku ataku Blaze Roberts ponosi również „straty wizerunkowe” – za pośrednictwem jej konta atakujący udostępniają ponad 40 tys. fanów zdjęcia o charakterze pornograficznym.

– Cyfrowe bezpieczeństwo tożsamości jest wyjątkowo ważne. Nie tylko w kontekście banku internetowego, ale również profili w mediach społecznościowych. Jak widać na przykładzie młodej surferki, konsekwencje przechwycenia tożsamości przez hakerów mogą być nie tylko dotkliwe finansowo, ale również wizerunkowo – chyba nikt nie chciałby być na miejscu tej Australijki i rozsyłać w sieci pornografii pod swoim nazwiskiem.

– dodał Kamil Sadkowski

