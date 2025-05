Google nie da, aby ktoś wyzerował nam konto. To bardzo prosta metoda

Oszuści wykorzystujący udostępnianie ekranu do oszukiwania ofiar powinni mieć się na baczności. Wszystko wskazuje na to, że Google postanowiło im utrudnić życie i udaremnić działania w kontekście tego konkretnego typu oszustwa. Google pracuje nad taką funkcją w wersji beta aplikacji 25.18.31. Badaczom tematu udało się rozpoznać także towarzyszącą usługę w aplikacji o nazwie "BankScamCallDetectionService".

Jaki typ oszustwa udaremni taka funkcja?

Będzie ona tarczą ochronną na wszelkie oszustwa typu, że to oszust dzwoni do potencjalnej ofiary i podszywa się pod pracownika banku. W momencie, kiedy oszust stwierdzi, że potrzebuje zdalnego dostępu do telefonu użytkownika, aby rozwiązać dany problem, nowa funkcja Google przybędzie z odsieczą.

Funkcja ta włączy się od razu, kiedy ktoś do nas zadzwoni, ale nie będzie on widniał na naszej liście kontaktów. Wykryje ona, czy aplikacja bankowa jest tematem rozmowy telefonicznej i czy udostępnienie ekranu jest aktywne. Kiedy to nastąpi, Google wprost ostrzeże nas o tym, że możemy mieć do czynienia z oszustwem. Co więcej, najprawdopodobniej podpowie nam też działania, które powinniśmy w danym momencie podjąć, aby nie stać się ofiarą wyłudzenia.