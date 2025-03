Korzystasz ze Spotify? Uważaj, możesz być na celowniku

Przejęte konta na Spotify to coś więcej niż tylko dostęp do muzyki. To cenne źródło danych osobowych – od informacji płatniczych, przez historię słuchania, po powiązane profile w mediach społecznościowych. Cyberprzestępcy mogą je wykorzystać nie tylko do kradzieży tożsamości, ale także do ataków socjotechnicznych, czyli manipulowania ofiarami w celu wyłudzenia kolejnych danych lub pieniędzy.

- mówi Kamil Sadkowski, analityk laboratorium antywirusowego ESET.