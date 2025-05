Spotify zawiesił Ci konto? Nie, to nowe oszustwo

Anatomia oszustwa – krok po kroku

Wszystko zaczyna się od niewinnie wyglądającego maila , który trafia na naszą skrzynkę. Jego treść może informować o problemach z subskrypcją lub konieczności aktualizacji danych, grożąc zawieszeniem dostępu do ulubionej muzyki . Co ciekawe, w tym konkretnym przypadku przestępcy byli na tyle "uprzejmi", że jedną z takich wiadomości wysłali bezpośrednio na skrzynkę zgłoszeniową CERT Orange Polska .

Pierwszy haczyk to link ukryty w wiadomości . Jak zauważają eksperci, oszuści sprytnie wykorzystali domenę checkout.shopify[.]com . Choć służy ona do obsługi płatności w sklepach internetowych działających na platformie Shopify, jej nazwa może łudząco przypominać "Spotify", usypiając czujność mniej uważnych odbiorców.

Po kliknięciu w link przenoszeni jesteśmy na stronę, która do złudzenia imituje panel logowania Spotify. Na tym etapie, co nietypowe, przestępcy nie próbują przechwycić naszych danych logowania do samego serwisu (np. przez Google, Facebooka czy Apple). Niezależnie od wybranej opcji logowania, użytkownik trafia na kolejną stronę.