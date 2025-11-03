Blik nie działa. Potwierdzono kolejny atak

Jeśli próbowałeś dziś dokonać płatności BLIK-em, ale Ci się nie udało, to nie jesteś jedyny. Popularna usługa po raz kolejny w ostatnich dniach padła ofiarą ataku hakerskiego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Atak na BLIK

Mowa tu o ataku typu DDoS (Distributed Denial of Service). Tym samym nie musimy się martwić: nasze dane i pieniądze są bezpieczne, nawet jeśli nie możemy skorzystać z usługi. Wchodząc na stronę BLIK-a, widzimy następujący komunikat:

UWAGA! Odnotowujemy czasowe problemy z funkcjami BLIKA. Pracujemy nad tym, aby usługa działała bez zakłóceń. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco.

Więcej szczegółów możemy dowiedzieć się na profilu Facebookowym usługi. Tam znajduje się następująca informacja.

Obecnie obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS, który może powodować czasowe problemy z realizacją płatności BLIKIEM. Trwają prace nad przywróceniem płynności działania.