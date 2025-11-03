Bezpieczeństwo

Blik nie działa. Potwierdzono kolejny atak

Zaledwie dwa dni temu miał miejsce atak na BLIK-a. Dziś scenariusz się powtórzył. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:21
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Blik nie działa. Potwierdzono kolejny atak

Jeśli próbowałeś dziś dokonać płatności BLIK-em, ale Ci się nie udało, to nie jesteś jedyny. Popularna usługa po raz kolejny w ostatnich dniach padła ofiarą ataku hakerskiego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Atak na BLIK

Mowa tu o ataku typu DDoS (Distributed Denial of Service). Tym samym nie musimy się martwić: nasze dane i pieniądze są bezpieczne, nawet jeśli nie możemy skorzystać z usługi. Wchodząc na stronę BLIK-a, widzimy następujący komunikat:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon DOOGEE Fire 3 Pro 4/128GB 5.5" Pomarańczowy
Smartfon DOOGEE Fire 3 Pro 4/128GB 5.5" Pomarańczowy
0 zł
599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 599.99 zł
Smartfon ULEFONE Armor X12 Pro 4/64GB 5.45" Pomarańczowy UF-AX12P NC OE
Smartfon ULEFONE Armor X12 Pro 4/64GB 5.45" Pomarańczowy UF-AX12P NC OE
0 zł
549 zł - najniższa cena
Kup teraz 549 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/512GB 8" 120Hz Srebrny SM-F966
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/512GB 8" 120Hz Srebrny SM-F966
0 zł
7499 zł - najniższa cena
Kup teraz 7499 zł
Advertisement

UWAGA! Odnotowujemy czasowe problemy z funkcjami BLIKA. Pracujemy nad tym, aby usługa działała bez zakłóceń. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco.

Więcej szczegółów możemy dowiedzieć się na profilu Facebookowym usługi. Tam znajduje się następująca informacja.

Obecnie obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS, który może powodować czasowe problemy z realizacją płatności BLIKIEM. Trwają prace nad przywróceniem płynności działania.

Oficjalnie nie wiadomo kto stoi za atakiem, ani co on ma na celu. 

Image
telepolis
bezpieczeństwo BLIK cyberatak cyberbezpieczeństwo
Zródła zdjęć: michnik101 / Shutterstock
Źródła tekstu: BLIK