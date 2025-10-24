Bezpieczeństwo

Zanim klikniesz "kup bilet" zrób jedną rzecz. To bardzo ważne

Oszustwo na bilety powróciło i sieje spustoszenie wśród miłośników dobrej rozrywki. Niestety, przekręt ten powoduje, że marzenia o udziale w koncercie ulubionego artysty kończą się nie tyle samym rozczarowaniem, co czymś znacznie bardziej bolesnym - utratą pieniędzy. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:15
"Kup bilet" zanim naciśniesz, pomyśl

Cyberoszuści zadają sobie naprawdę wiele trudu, aby okraść uczciwych obywateli z pieniędzy. Podszywają się pod legalne sklepy biletowe, tworzą fałszywe strony, a nawet wykupują reklamy w mediach społecznościowych. Kuszą niższą ceną, wcześniejszą możliwością zakupu biletu na wydarzenie lub "ostatnimi wolnymi miejscami". Zanim jednak klikniemy "kup bilet" warto zatrzymać się na chwilę. Złapać głęboki oddech i na chłodno przeanalizować całą sytuację.

Tylko wzmożona ostrożność uchroni nas od tego, abyśmy nie stali się kolejną ofiarą przestępców i nie wyrzucili pieniędzy w błoto.

Bardzo duża ilość użytkowników natrafia na atrakcyjne ceny biletów podczas przeglądania mediów społecznościowych. Sponsorowany post najczęściej wygląda bardzo wiarygodnie, zawiera ładną grafikę promującą wydarzenie muzyczne, datę oraz odsyłacz do strony, gdzie rzekomo można kupić bilet. Niestety, coraz częściej to klasyczny atak phishingowy.

Fałszywa strona do złudzenia przypomina prawdziwą, ale zazwyczaj różni się w adresie jakąś literą lub znakiem. Często jednak, działając pod wpływem emocji, nie zauważamy takich różnic. Tym samym stajemy się łatwym celem dla oszustów. 

Policja przytacza przykład mieszkańca powiatu ząbkowickiego, który chciał spełnić marzenia i kupił bilet na koncert zespołu planowany na przyszły rok. Kliknął w reklamę, przeszedł na stronę sprzedaży, opłacił zamówienie Blikiem i z niecierpliwością czekał na maila z biletami. Niestety, kiedy pliki dotarły, mężczyzna zauważył, że wyglądają inaczej niż bilety z oficjalnych serwisów. Kiedy chciał złożyć reklamację, zorientował się że strona zniknęła, adres e-mail nie odpowiadał, a numer telefonu był nieaktywny. Mężczyzna stracił 2600 złotych.

Jak się nie dać oszukać? Pomogą 3 zasady

  1. Sprawdzaj zawsze adres strony, na której chcesz dokonać transakcji.
  2. Kupuj tylko przez sprawdzone strony i oficjalne źródła.
  3. Zwróć uwagę na metody płatności. Jeśli działa tylko BLIK, zachowaj ostrożność.  
Image
telepolis
Zródła zdjęć: Mix and Match Studio / Shutterstock
Źródła tekstu: dolnoslaska.policja.gov.pl