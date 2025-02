Android 16 ochroni cię przed oszustami nawet jeśli dasz się nabrać

Oszuści mają mniejsze szanse

Jak ujawnił portal Android Police , Android 16 Beta 2 wprowadził nowe linijki kodu związane z nadchodzącą funkcją. Jest to usprawnienie bezpieczeństwa zapobiegające wprowadzaniu zmian w telefonie podczas rozmowy telefonicznej. Uzasadnieniem tych zmian jest częsta praktyka oszustów, która polega na zadzwonieniu do ofiary (np. jako funkcjonariusz policji, pracownik banku) i wmawianie jej, że musi wykonać pewne czynności, aby ochronić się przed niebezpieczeństwem.

Dzięki temu Android 16 będzie w stanie wykryć, czy jesteśmy w trakcie połączenia telefonicznego i uniemożliwi przełączenie ustawienia systemowego w menu: Zaawansowane > Specjalny dostęp do aplikacji > Instalowanie nieznanych aplikacji. Google dopowiada w opisie funkcji, że jeśli ktoś prowadzi nas do wykonania tej akcji i jest to nieznana nam osoba, jest na to duża szansa, że to oszustwo.