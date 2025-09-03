Odłóż telefon i ochłoń. To zbyt piękne, by było prawdziwe
Zdalna praca, w której robiąc niewiele, można zarobić naprawdę dobre pieniądze. Kto z nas nie chciałby żyć w taki sposób?
Podejrzewam, że znaczna większość. Nawet jeśli nie jako główne źródło utrzymania, to w ramach metody na dorobienie sobie trochę na boku. Oszuści doskonale o tym wiedzą i próbują nas wciągnąć w ten mechanizm obietnicami łatwego zysku z wykonywania pozornie prostych zadań, przed czym swego czasu ostrzegał CERT Orange Polska.
Propozycja pracy z Allegro
A przynajmniej za rekrutera Allegro podała się osoba składająca propozycję pracy. Na czym ona polega? Na dodawaniu wybranych produktów z Allegro do koszyka, co ma podnosić ich widoczność w serwisie. Stawki? Więcej, niż atrakcyjne. Jeden produkt to 20 zł zarobku. Ot, wyszukujemy, dodajemy i do koszyka. Wystarczy tylko dodać 176 produktów, co jest przecież do ogarnięcia w jeden dzień i mamy równowartość minimalnej krajowej netto na naszym koncie. Żyć nie umierać, składam wypowiedzenie, bo Telepolis.pl płaci dobrze, ale nie aż tak dobrze. Zresztą sami zobaczcie:
Oczywiście żartuje. Jest to ewidentne oszustwo. Allegro nie rozsyła propozycji pracy przez SMS-y, ani WhatsAppa. Nie potrzebuje też ludzi do podbijania konkretnych ofert, ponieważ samo może promować wybrane produkty. Dodatkowo jedna osoba dodająca coś do koszyka nie zmienia nic w widoczności produktu w skali tak wielkiego serwisu jak Allegro. To jest ewidentne oszustwo, a odpowiadając na tę wiadomość, można się spodziewać, że albo będziemy musieli podać dane naszej karty, albo BLIK-a w celu otrzymania przelewu. Ewentualnie okaże się, że potrzebne będą inne akcje. W efekcie albo nasze konto zostanie oskubane, albo ktoś zostanie oszukany, a cała wina spadnie na nas.