Zablokują strony internetowe bez zgody sądu. Przepis już wszedł

Od jutra (3 grudnia) służby bezpieczeństwa będą mogły blokować strony internetowe. Zrobią to bez zgody sądu.

Już jutro (wtorek 3 grudnia) w życie wejdzie nowelizacja ustawy o działaniach antyterrorystycznych i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Pozwoli ona służbom bezpieczeństwa na blokowanie stron internetowych, i to bez zgody sądu. Wprowadza ona do Polski unijne rozporządzenie w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym.

ABW zablokuje strony internetowe

Głosowanie nad nowelizacją ustawy odbyło się już miesiąc temu. Wzięło w nim udział 429 posłów, z czego 231 było za, a 198 było przeciw. Żaden nie wstrzymał się od głosu. Nowe przepisy pozwalają Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego blokować dostęp do stron internetowych o charakterze terrorystycznym. Do tej pory była do tego potrzebna zgoda sądu, ale od jutra nie będzie to już wymagane.

Do zadań szefa ABW będzie należało między innymi wydawanie nakazów, które zobowiążą dostawców usług hostingowych do usuwania danych treści lub blokowania do nich dostępu. Poza tym zdecyduje on o przedłużeniu takiego zakazy, a także zweryfikuje nakazy wydane przez właściwe organy innych państw Unii Europejskiej. Co więcej, funkcjonariusze ABW zyskali prawo wstępu do biur firm hostingowych oraz wyglądu w dokumenty.

Jakie strony mogą zostać zablokowane? Za treści o charakterze terrorystycznym mogą zostać uznane materiały, które:

podżegają do popełnienia przestępstwa terrorystycznego;

nakłaniają osobę lub grupę osób do popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia przestępstwa terrorystycznego;

nakłaniają osobę lub grupę osób do uczestniczenia w działaniach grupy terrorystycznej;

udzielają instruktażu dotyczącego m.in. wytwarzania lub stosowania materiałów wybuchowych czy broni w celu popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia przestępstwa terrorystycznego;

stwarzają zagrożenie popełnienia takiego przestępstwa.

Pod takie restrykcje nie mają się łapać materiały rozpowszechniane w celach edukacyjnych, dziennikarskich, artystycznych, badawczych oraz mające zwiększać świadomość na temat walki z terroryzmem.

Źródło zdjęć: gov.pl

Źródło tekstu: oprac. własne