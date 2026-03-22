Zarobił 10 mln USD na streamingu muzyki AI i botach

Michael Smith, 54-letni muzyk z Karoliny Północnej, opracował zuchwały plan, który z powodzeniem realizował przez kilka lat. Mężczyzna nawiązał współpracę z szefem firmy zajmującej się muzyką AI oraz anonimowym promotorem muzycznym, od których kupował hurtowe ilości wygenerowanych utworów. Następnie wgrywał je na popularne platformy streamingowe i nabijał sztuczne odtworzenia. Aby ominąć systemy antyfraudowe usługodawców i nie wzbudzać podejrzeń, oszust maskował ruch botów za pomocą sieci VPN.

Armia botów i chmurowe serwery

Skala tego procederu była wręcz przemysłowa. W szczytowym momencie Smith wykorzystywał ponad 1000 kont botów, które były rozsiane na 52 serwerach w chmurze. Z jego własnych kalkulacji, wysłanych w jednej z wiadomości e-mail, wynikało, że każdego dnia boty odtwarzały utwory ponad 660 tysięcy razy. Przy średniej stawce wynoszącej pół centa za stream, generowało to dzienny zysk przekraczający 3,3 tysiąca USD.

W wiadomościach do swoich wspólników Smith podkreślał, że kluczem do oszukania algorytmów jest posiadanie gigantycznej liczby utworów, z których każdy generuje tylko niewielką liczbę odtworzeń. Już w 2017 roku, gdy Smith rozpoczął swój proceder, istniały modele i narzędzia sztucznej inteligencji potrafiące generować muzykę. Choć technologia ta nie pozwalała jeszcze na tak swobodne tworzenie realistycznych wokali, jak dziś, z powodzeniem umożliwiała masową produkcję m.in. utworów instrumentalnych. Z tego mechanizmu korzystał Michael Smith.

W lutym 2024 roku muzyk chwalił się w mailach, że jego system wygenerował ponad 4 miliardy streamów i 12 milionów USD zysku od 2019 roku. Amerykańska prokuratura wyliczyła jednak 10 mln USD strat i podkreśliła, że choć piosenki i słuchacze byli fałszywi, wyprowadzone pieniądze uszczupliły pulę środków dla prawdziwych artystów.

Teraz 54-latek przyznał się do winy w sprawie oszustwa teleinformatycznego. Mężczyzna zgodził się na przepadek mienia w wysokości ponad 8 milionów USD, a za popełnione przestępstwo federalne grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Początkowo wisiało nad nim nawet do 20 lat odsiadki za każdy z postawionych zarzutów, m.in. prania pieniędzy.

Serwisy streamingowe zalewane są AI

Przypadek amerykańskiego muzyka to tylko wierzchołek góry lodowej. Serwisy streamingowe zalewaną są muzyką generowaną przez AI – już nie tylko prostymi, ambientowymi liniami instrumentalnymi, ale coraz częściej „nagraniami” z udziałem ludzkich wokali, trudnych do odróżnienia od żywych wykonawców.

Spotify w listopadzie 2025 roku poinformował o usunięciu ze swojej biblioteki aż 75 milionów utworów zaklasyfikowanych jako spam wygenerowany przez algorytmy AI. W tym samym czasie głośnym echem rozniósł się przypadek projektu Velvet Sundown, który zdobył ponad milion fanów, zanim twórcy ujawnili, że jest to żart artystyczny wyprodukowany przez algorytmy.