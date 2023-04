YouTube pozwoli ci pośpiewać

YouTube Music idzie śladami Spotify, Tidala i innych usług strumieniowania muzyki. Aplikacja na Androida otrzyma przydatną funkcję, która pomoże zrozumieć tekst piosenek.

Muzyka to nie tylko gitara, perkusja, czy instrumenty dęte. Ważną jej częścią jest również śpiew i tekst. To często one sprawia, że dana piosenka się komuś spodoba.

Jednak nie zawsze uda nam się wychwycić, co wokalista w danym momencie utworu śpiewa. Nieważne czy jest to spowodowane nieznajomością języka, czy wokal jest zdominowany przez inne dźwięki. W takich przypadkach na pomoc przychodzi treść w formie tekstowej.

Wiele osób pamięta pewnie czasy, gdy na odtwarzaczu włączało się piosenkę, po czym otwierało kartę w przeglądarce z tekstem utworu.

Jednak wraz z nadejściem platform strumieniowania muzyki nie ma już takiej potrzeby. Spotify, Tidal, Apple Music i inne platformy od dawna mają wgrane teksty niemal każdej piosenki, jaka znajduje się w aplikacji i są w stanie wyświetlać linijki w czasie rzeczywistym.

Jak dotąd takiej funkcji nie oferowało YouTube Music, lecz wszystko wskazuje na to, że powoli zaczyna się to zmieniać. Najnowsza aktualizacja aplikacji na Androida wprowadziła automatyczne śledzenie tekstu w czasie rzeczywistym podczas odtwarzania utworów.

Funkcja będzie działać w przypadku każdego utworu, którego tekst został już przesłany do YouTube Music. Bieżące teksty zostaną podświetlone, a rozmiar liter zostanie zwiększony na karcie "teksty" w aplikacji.

Funkcja nie trafiła jeszcze na wszystkie smartfony z systemem Android, lecz niektórzy użytkownicy Reddita już chwalą się do niej dostępem.

