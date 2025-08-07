Mercusys MR37BE to tanie Wi-Fi 7 dla każdego
Nowoczesny router z obsługą Wi-Fi 7 nie musi kosztować fortuny. Mercusys MR37BE to sprzęt stworzony z myślą o domowych użytkownikach, którzy chcą więcej – stabilniej, szybciej i bez martwych stref.
Wi-Fi 7 za 420 zł? Mercusys pokazuje, że to możliwe
Rynek routerów domowych właśnie wzbogacił się o ciekawą propozycję. Mercusys MR37BE to urządzenie obsługujące standard Wi-Fi 7. W przeciwieństwie jednak do wielu konkurencyjnych modeli nie kosztuje ponad tysiąca złotych. Mimo niskiej ceny oferuje funkcje zarezerwowane dotąd głównie dla sprzętów z wyższej półki.
Router skierowany jest do wymagających użytkowników domowych. Tych, którzy chcą grać online, streamować w 4K, pracować zdalnie i obsługiwać dziesiątki urządzeń smart bez obaw o zrywanie połączeń.
Duża przepustowość i technologia MLO
MR37BE zapewnia do 5760 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 688 Mb/s w 2,4 GHz. Za wysoką wydajność odpowiadają między innymi kanały o szerokości 160 MHz, modulacja 4K-QAM, a także Multi-Link Operation (MLO). To technologia umożliwiająca równoczesne korzystanie z różnych pasm, co skutkuje między innymi niższymi opóźnieniami i wyższą niezawodnością połączenia.
Router wspiera też Multi-RU, czyli inteligentne zarządzanie zasobami częstotliwości. Dzięki temu sieć lepiej dostosowuje się do aktualnych potrzeb użytkowników i urządzeń.
Sześć anten i łatwa rozbudowa
Za zasięg odpowiada sześć zewnętrznych anten, wspieranych przez technologię Beamforming. Kieruje ona sygnał dokładnie tam, gdzie są aktywne urządzenia. W praktyce oznacza to lepszy zasięg i brak martwych stref, nawet w większych mieszkaniach czy domach.
Dodatkowym atutem jest obsługa EasyMesh. Daje to możliwość rozbudowy sieci o kolejne punkty bez konieczności wymiany głównego routera. Takie rozwiązanie może się sprawdzić w przypadku domów o nietypowym układzie lub z kilkoma kondygnacjami.
Porty 2.5G i bezpieczeństwo WPA3
Mercusys MR37BE został wyposażony w jeden port WAN 2.5G i jeden LAN 2.5G. Pozwala to wykorzystać pełną prędkość szybkich łączy światłowodowych. Do tego dochodzą dwa standardowe porty LAN 1 Gb/s, idealne do podłączenia konsoli, komputera czy telewizora.
Router wspiera też protokół zabezpieczeń WPA3, a konfiguracja i zarządzanie nim odbywa się przez prostą aplikację mobilną MERCUSYS. Powinno to przypaść do gustu także mniej technicznym użytkownikom.
Dostępność i cena
Mercusys MR37BE jest już dostępny w sprzedaży w Polsce. Cena urządzenia wynosi około 420 zł. Producent objął sprzęt trzyletnią gwarancją, co przy tej klasie urządzenia jest kolejnym miłym dodatkiem.