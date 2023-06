Tajemnicza funkcja Windows 11. Odkryta na nowo po 30 latach

Windows 11 to nowoczesny system operacyjny – to nie ulega wątpliwości. Jednak czasami spod warstwy nowego lakieru wychodzi kurz, pająki i funkcje pamiętające premierę „Króla Lwa”… tego pierwszego.

Gdybyśmy mówili o żywych organizmach, można by powiedzieć, że genów nie wydłubiesz. Tu jednak mowa o kodzie źródłowym, a konkretnie o jednej funkcji, którą systemy Windows dziedziczą od 1993 roku. Chodzi o awaryjny restart, czyli możliwość ponownego uruchomienia komputera w razie problemów bez czekania na zakończenie procesów, ale też bez sięgania do przycisku zasilania.

„Tajemnicza funkcja” istnieje od Windowsa NT 3.1

Kolejne wersje systemu Windows wymieniają różne komponenty na nowsze, ale ta prosta funkcja w systemie Windows 11 została niezmieniona właściwie od wprowadzenia w NT 3.1. Owszem, zmienia się wygląd ostrzeżenia o tym, że dane nie zostaną zachowane i to działanie jest niebezpieczne, ale to kwestia zmiany całego interfejsu systemu. Sama funkcja i skrót do niej prowadzący pozostały bez zmian od 1993 roku.

Konkretnie mowa o tym, co dzieje się po naciśnięciu Ctrl+Alt+Del, a następnie przycisku wyłączania komputera z przytrzymanym Controlem.

Co ciekawe, powyższy film pokazuje, że w niektórych kompilacjach testowych awaryjny restart nie został „podłączony” do skrótu klawiszowego albo nie działa poprawnie. Niemniej zasada pozostaje ta sama.

Co ciekawe, ten sposób ponownego uruchomienia komputera został odkryty na nowo. Mówi się o nim nawet, że to „sekretna” funkcja systemu. I rzeczywiście – niewiele osób o niej wie, bo i rzadko jest potrzebna.

