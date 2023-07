Windows 11. Będą nowe ustawienia dla oszczędnych

W nadchodzącej aktualizacji Windowsa 11, czyli 23H2, dodane zostanie narzędzie raportujące dość szczegółowo zużycie energii. Nowa funkcja rozszerzy możliwości dopasowania tryb pracy Windowsa do konkretnych potrzeb. Będzie to szczególnie przydatne na laptopach, gdzie trzeba balansować między wystarczającą wydajnością i czasem pracy z dala od gniazdka.

Więcej informacji o zużyciu energii komputera z Windowsem znajdzie się w miejscu, gdzie obecnie są ustawienia oszczędzania energii. Jak będą wyglądać, możesz zobaczyć na poniższych zrzutach ekranu.

Battery usage in Power settings is becoming Energy (& battery) usage, will show energy usage data (per app as well) and on devices without batteries. Devices with batteries can switch between energy usage and battery level. Total energy usage/emissions data also shown. (23506) pic.twitter.com/PVpep5uiEX