Windows 11. Jego dni są policzone

Sporo osób urodzonych po 2000 roku może już legalnie kupić alkohol, a Windows 11 straci wsparcie w 2023 roku. Jak ten czas leci, co nie?

Też masz wrażenie, że Windows 11 to jeszcze nowinka techniczna? Oto kubeł zimnej wody na głowę. Już 10 października 2023 roku wsparcie straci pierwsze wydanie „jedenastki”.

Windows 11 21H2. Wsparcie tylko do jesieni

Mowa o wydaniu Windows 11 21H2, a więc pierwszym oznaczonym jako 11. Wersja systemu z października 2021 roku już wkrótce przestanie dostawać aktualizacje zbiorcze, aktualizacje bezpieczeństwa i nowe funkcje. Microsoft powiadomił, że dotyczy to wersji Home, Pro, Pro Workstation i Pro Education systemu.

Jeśli chcesz otrzymywać aktualizacje, a przynajmniej aktualizacje bezpieczeństwa zawsze warto instalować, wybierz się do Windows Update i ściągnij Windowsa 11 przynajmniej w wersji 22H2. W międzyczasie wydane zostały także trzy aktualizacje „Moment” z różnymi nowościami. Bywają one kontrowersyjne, ale prędzej czy później trzeba będzie się z nimi pogodzić. Aktualizacje są oczywiście darmowe.

Warto przypomnieć, że niedawno Microsoft przestał wspierać także Windows 10 21H2, co może prowadzić do pewnego zamieszania. Jeśli wciąż korzystasz z „dziesiątki”, zainstaluj przynajmniej wersję 22H2 – ona będzie wspierana przynajmniej do 2025 roku, ale nie będzie dostawała nowych funkcji. Domyślam się, że dla wielu osób będzie to raczej zaleta niż wada.

W październiku 2023 roku spodziewamy się kolejnego wydania Windowsa 11 z róznymi poprawkami i nowościami. Prominentną zmianą będzie nowy Eksplorator Plików i panel regulacji głośności, zmienią się niektóre elementy Paska Zadań i aplikacji odpowiedzialnej za ustawienia (tej nowej, Panel Sterowania jest nieśmiertelny).

