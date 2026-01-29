Aplikacje

Wyłącz tu, włącz tam. Windows 11 dostanie przydatną nowość

Microsoft testuje nową funkcję systemu Windows 11, która ma jeszcze mocniej zintegrować nasze komputery z telefonami z Androidem.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
09:01
Jedną z największych zalet Apple jest systemowa integracja między różnymi urządzeniami. W przypadku Androida jest o to trudniej, bo Google nie ma kontroli nad Windowsem, czyli najpopularniejszym systemem na komputery. Jednak Microsoft sam z siebie stara się, aby PC-ty lepiej łączyły się ze smartfonami. Przejawem tego jest nowa funkcja, dostępna w testowej wersji Windowsa 11.

Windows 11 i Android

Testy nowej funkcji rozpoczęły się sierpniu zeszłego roku. Wtedy też Microsoft zapowiedział, że użytkownicy urządzeń mobilnych z Androidem będą w stanie zamknąć aplikację na smartfonie lub tablecie i wznowić jej pracę na komputerze. Jako przykład podano wtedy między innymi Spotify.

Teraz Cross-Device Resume, bo tak nazywa się ta funkcja, trafiła do Windows 11 w wersjach 26100.7701 oraz 26200.7701 (są dostępne w kanale Release Preview dla użytkowników programu Insider).

Firma z Redmond zapewnia, że możliwość wznowienia pracy na komputerze nie będzie ograniczać się tylko do Spotify. Z czasem mają być dodawane kolejne aplikacje, obsługujące funkcję Cross-Device Resume. Już teraz na liście są między innymi Word, Excel, PowerPoint oraz przeglądarki internetowe.

Dodatkowo posiadacze telefonów marki Honor, Oppo, Samsung, Vivo oraz Xiaomi będą w stanie otworzyć na komputerze pliki przechowywane w chmurze przez aplikację mobilną Copilot.

