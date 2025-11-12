Aplikacje

WhatsApp szykuje bajer. Lepiej się pospiesz

Firma Meta szykuje się do wprowadzenia nowej funkcji w komunikatorze WhatsApp. Lepiej nie zwlekać z decyzją, gdy już zadebiutuje.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:25
0
Firma Meta pracuje nad nową funkcją dla WhatsAppa. Premiera jest już coraz bliżej. Dla użytkowników oznacza to, że będą musieli się pospieszyć, jeśli chcą zarezerwować to, co najlepsze.

Nowość w WhatsApp

Mowa o możliwości zarezerwowania własnej nazwy użytkownika. Do tej pory na WhatsAppie używany był numer telefonu, ale przyszła aktualizacja pozwoli też zarezerwować nick. Ten będzie mógł być taki sam, jak np. na Instagramie lub Facebooku, czyli dwóch innych serwisach należących do firmy Meta.

Chociaż dla zwykłych użytkowników może nie mieć to aż tak dużego znaczenia, to już dla internetowych influencerów może być ważne, aby mieć spójną identyfikację na różnych platformach.

Pocieszeniem może być fakt, że początkowo będziemy mogli zająć tylko taką nazwę użytkownika, jaką mamy już na Instagramie lub Facebooku. Jednak w przyszłości WhatsApp prawdopodobnie pozwoli na zarezerwowanie dowolnego pseudonimu. Dlatego lepiej nie zwlekać z decyzją.

Nowość początkowo ma być dostępna dla użytkowników biznesowych WhatsAppa. Z informacji serwisu WABetaInfo wynika, że funkcja rezerwowania nazw użytkownika zadebiutuje w czerwcu 2026 roku. 

telepolis
Zródła zdjęć: kurgenc / Shutterstock.com
Źródła tekstu: digitaltrends