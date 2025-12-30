WhatsApp z nowym narzędziem. Zapomnisz o "przepełnionej pamięci"
Warto na bieżąco aktualizować WhatsAppa. Szczególnie że teraz aplikacja ma do zaoferowania inteligentniejszy sposób na wyczyszczenie pamięci iPhone'ów. Wszyscy, którzy chcą odzyskać trochę przestrzeni, będą zachwyceni.
Porządki na Nowy Rok i nie tylko
Nowa wersja beta aplikacji WhatsApp na iOS wprowadza selektywne narzędzia do czyszczenia czatów, dzięki którym użytkownicy mogą usuwać duże pliki multimedialne bez kasowania całych konwersacji.
Lubimy, jak jest inteligentniej w tej kwestii
Ci, którzy mają nawyk czyszczenia od czasu do czasu pamięci swojego iPhone'a, będą zadowoleni. Platforma testuje teraz inteligentniejszy sposób na uporządkowanie czatów i odzyskiwanie przestrzeni.
Zgodnie z najnowszym raportem WABetaInfo, platforma do przesyłania wiadomości, pracuje nad nową funkcją o nazwie "zaawansowane narzędzie do czyszczenia czatów". Umożliwia ona użytkownikom łatwe usuwanie wybranych elementów z konwersacji. Dotyczy to wiadomości oznaczonych gwiazdką, plików multimedialnych. Funkcja ta poda także szacunkową ilość zwolnionego miejsca.
Czyszczenie czatów nie będzie już frustrujące
Do tej pory platforma pozwalała użytkownikom usuwać wszystkie treści z czatów albo pozostawiać je w nienaruszonym stanie. Funkcja, o której mowa, daje nam wybór — użytkownicy będą mogli samodzielnie usuwać tylko wybrane elementy takie jak zdjęcia, filmy, pliki GIF, notatki głosowe i inne dokumenty. Cała konwersacja pozostanie nienaruszona.
Funkcja ta będzie wprowadzona w pierwszej kolejności w WhatsApp na iOS, ale docelowo jest także planowana na Androida. Bazuje ona na istniejącej już sekcji aplikacji "zarządzanie pamięcią masową".