WhatsApp z nowym narzędziem. Zapomnisz o "przepełnionej pamięci"

Porządki na Nowy Rok i nie tylko

Nowa wersja beta aplikacji WhatsApp na iOS wprowadza selektywne narzędzia do czyszczenia czatów, dzięki którym użytkownicy mogą usuwać duże pliki multimedialne bez kasowania całych konwersacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Lubimy, jak jest inteligentniej w tej kwestii

Ci, którzy mają nawyk czyszczenia od czasu do czasu pamięci swojego iPhone'a, będą zadowoleni. Platforma testuje teraz inteligentniejszy sposób na uporządkowanie czatów i odzyskiwanie przestrzeni.

Zgodnie z najnowszym raportem WABetaInfo, platforma do przesyłania wiadomości, pracuje nad nową funkcją o nazwie "zaawansowane narzędzie do czyszczenia czatów". Umożliwia ona użytkownikom łatwe usuwanie wybranych elementów z konwersacji. Dotyczy to wiadomości oznaczonych gwiazdką, plików multimedialnych. Funkcja ta poda także szacunkową ilość zwolnionego miejsca.

Czyszczenie czatów nie będzie już frustrujące

Do tej pory platforma pozwalała użytkownikom usuwać wszystkie treści z czatów albo pozostawiać je w nienaruszonym stanie. Funkcja, o której mowa, daje nam wybór — użytkownicy będą mogli samodzielnie usuwać tylko wybrane elementy takie jak zdjęcia, filmy, pliki GIF, notatki głosowe i inne dokumenty. Cała konwersacja pozostanie nienaruszona.