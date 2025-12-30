Amazfit Active Max już w Polsce. Możesz wyrzucić swojego Garmina

Zapowiadany niedawno zegarek Amazfit Active Max wszedł już do sprzedaży i jest też dostępny w Polsce, zachęcając niezbyt wygórowaną ceną. Jak wyjaśnia producent, nowy model został zaprojektowany z myślą o osobach, które wcześniej były mało aktywne fizycznie lub trenowały okazjonalnie, a teraz chcą zmienić swoje nawyki i regularnie zacząć ćwiczyć.

Amazfit Active Max został wyposażony w 1,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości 480 x 480 pikseli, który automatycznie dostosowuje poziom jasności aż do 3000 nitów. Wyświetlacz osadzony jest w czarnej kopercie o wymiarach 48,5 x 48,5 x 12,2 mm, łączącej polimerową obudowę i ramkę ze stopu aluminium. Zegarek bez paska waży 39,5 g, a całość zapewnia wodoszczelność na poziomie 5 ATM.

Nowość Amazfita oferuje bogaty zestaw sensorów: ma pulsometr BioTracker PPG (5PD + 2LED), żyroskop, czujniki przyspieszenie, światła otoczenia, geomagnetyczny i temperatury, a także wysokościomierz barometryczny oraz 5 satelitarnych systemów pozycjonowania. Za łączność ze smartfonem odpowiada Bluetooth BLE 5.3. Co ważne, zegarek obsługuje także płatności NFC.

Active Max został wyposażony w mikrofon i głośnik. Smartwatch może być także sparowany ze słuchawkami oraz innymi akcesoriami sportowymi Amazfit (m.in. Helio Strap, Helio Ring), a także urządzeniami firm trzecich.

Active Max monitoruje ponad 160 dyscyplin, dostarcza też spersonalizowane plany tworzone i aktualizowane przez trenera AI, a także precyzyjne dane treningowe, po-treningowe i regeneracyjne, które w pokazują progres kondycji fizycznej. Szczegółowe podsumowania treningów są dostępne zarówno w zegarki, jak i na smartfonie w Zepp App. Aplikacja prezentuje m.in. efekty treningowe, skumulowane obciążenie treningowe oraz postępy w regeneracji – w tym jakość snu i zmienność rytmu serca (HRV), który pośrednio wskazuje na zmęczenie układu nerwowego. Uzupełnieniem jest wskaźnik BioCharge, obrazujący aktualny poziom energii organizmu.

Producent zautomatyzował wiele czynności. Smartwatch po wykryciu maksymalnego tętna samodzielnie ustawia strefy wysiłku, ostrzega, gdy serce zaczyna bić zbyt intensywnie, tworzy trasy do np. biegania czy wędrówek, uruchamia i pauzuje ćwiczenia.

Amazfit Active Max otrzymał również asystenta głosowego Zepp Flow, który obsługuje język polski. Zepp Flow wykorzystuje generatywną AI, dzięki temu nie trzeba posługiwać się konkretnymi słowami lub wyrażeniami, by smartwatch zrozumiał polecenie lub pytanie.

Podobnie jak droższe modeli marki, zegarek oferuje tysiące bezpłatnych map offline, w tym mapy topograficzne, mapy ze stokami narciarskimi i mapy konturowe, wraz z funkcjami nawigacyjnymi.

Osoby, które rozpoczynają regularne treningi, mogą również udostępniać swoje wyniki na zewnętrznych platformach, takich jak Strava, adidas Running, Google Fit, Health Connect, Komoot czy Relive.

Użytkownicy mogą także pobierać dziesiątki miniaplikacji z Zepp App, w tym (już niedługo) aplikację Podcast, oferującą dostęp do milionów darmowych treści audio. Smartwatch ma 4 GB pamięci (cztery razy więcej niż Amazfit Active 2), co umożliwi słuchanie podcastów i muzyki bez połączenia z internetem.

Wydajna bateria 658 mAh zapewnia nawet 3 tygodnie pracy na jednym ładowaniu, choć intensywnie używany zegarek będzie wymagał zasilenia po 13 lub nawet 10 dniach.

