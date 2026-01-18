Walka o setki miliardów. Musk żąda tyle od Microsoftu i OpenAI

Musk: "OpenAI złamało umowę założycielską i wzbogaciło się moim kosztem"

Elon Musk złożył pozew przeciwko OpenAI, zarzucając firmie odejście od pierwotnej formuły organizacji non-profit oraz naruszenie ustaleń, które – jego zdaniem – obowiązywały od momentu współtworzenia projektu. W pozwie domaga się od OpenAI i Microsoftu zadośćuczynienia w wysokości od 79 do 134 miliardów dolarów.

Skąd tak ogromna kwota i dlaczego ma ona tak szerokie widełki? Ostatnia transakcja sprzedaży udziałów pracowniczych wyceniła OpenAI na około 500 miliardów dolarów. Musk twierdzi, że jego wkład finansowy z początkowej fazy działalności – 38 milionów dolarów, co stanowiło około 60% kapitału zalążkowego – powinien przełożyć się na proporcjonalny udział w wartości spółki po jej przekształceniu w podmiot komercyjny.