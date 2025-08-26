Aplikacje

Marzy ci się ucieczka ze Spotify? Konkurencja przygotowała narzędzie

Apple działa co prawda po cichu, ale skutecznie. Firma znalazła sposób na konkurencję i rozszerzyła właśnie dostępność swojego narzędzia do przesyłania muzyki na kolejne kraje. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 15:31
Apple ma sposób na pozyskanie użytkowników

Nie do końca pasuje ci Spotify, ale już się tam urządziłeś na tyle, że nie chce ci się przenosić? Apple chce ci podać pomocną dłoń w tej kwestii. Narzędzie o którym mowa, umożliwia użytkownikom importowanie list odtwarzania  bibliotek z konkurencyjnych serwisów streamingowych bezpośrednio do Apple Music. Szybko sprawnie i za pomocą kilku kliknięć.

Dalsza część tekstu pod wideo

Funkcja do transferu muzyki została udostępniona w Australii i Nowej Zelandii jeszcze w maju 2025 roku. Teraz nadszedł czas na ekspansję, a ta przebiega dość szybko i sprawnie. Usługa obecnie jest już dostępna w Brazylii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Meksyku oraz Wielkiej Brytanii. Wszystko jednak wskazuje, że Apple chce wejść ze swoim narzędziem jeszcze szerzej na rynek międzynarodowy, i to już w nadchodzących miesiącach. 

Przenieś muzykę za pomocą paru kliknięć

Narzędzie do transferu umożliwia użytkownikom migrację zapisanej muzyki, albumów i playlist z serwisów typu Spotify. Jest to możliwe dzięki partnerstwu z SongShift. Transfery muzyki użytkownicy mogą inicjować na swoich iPhone'ach i iPadach, za pośrednictwem aplikacji Apple Music. Wystarczy, że skorzystają w Menu z ustawień aplikacji Muzyka i wybiorą polecenie "Przenieś muzykę z innych serwisów muzycznych". 

Można też dokonać tej czynności przez przeglądarkę internetową, logując się na swoje konto Apple i następnie wybierając polecenie "Przenieś muzykę". 

Zanim przystąpimy do transferu muzyki, warto wiedzieć, że można przenosić jedynie playlisty utworzone przez użytkowników, nie te wygenerowane przez serwis. 

Apple Music Spotify playlista nowości Apple
Zródła zdjęć: Look Studio / Shutterstock
Źródła tekstu: macrumors.com