Marzy ci się ucieczka ze Spotify? Konkurencja przygotowała narzędzie

Apple ma sposób na pozyskanie użytkowników

Nie do końca pasuje ci Spotify, ale już się tam urządziłeś na tyle, że nie chce ci się przenosić? Apple chce ci podać pomocną dłoń w tej kwestii. Narzędzie o którym mowa, umożliwia użytkownikom importowanie list odtwarzania bibliotek z konkurencyjnych serwisów streamingowych bezpośrednio do Apple Music. Szybko sprawnie i za pomocą kilku kliknięć.

Funkcja do transferu muzyki została udostępniona w Australii i Nowej Zelandii jeszcze w maju 2025 roku. Teraz nadszedł czas na ekspansję, a ta przebiega dość szybko i sprawnie. Usługa obecnie jest już dostępna w Brazylii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Meksyku oraz Wielkiej Brytanii. Wszystko jednak wskazuje, że Apple chce wejść ze swoim narzędziem jeszcze szerzej na rynek międzynarodowy, i to już w nadchodzących miesiącach.

Przenieś muzykę za pomocą paru kliknięć

Narzędzie do transferu umożliwia użytkownikom migrację zapisanej muzyki, albumów i playlist z serwisów typu Spotify. Jest to możliwe dzięki partnerstwu z SongShift. Transfery muzyki użytkownicy mogą inicjować na swoich iPhone'ach i iPadach, za pośrednictwem aplikacji Apple Music. Wystarczy, że skorzystają w Menu z ustawień aplikacji Muzyka i wybiorą polecenie "Przenieś muzykę z innych serwisów muzycznych".

Można też dokonać tej czynności przez przeglądarkę internetową, logując się na swoje konto Apple i następnie wybierając polecenie "Przenieś muzykę".