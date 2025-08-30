To koniec LibreOffice dla tych systemów i komputerów

I przez platformy rozumiem zarówno te sprzętowe, jak i oprogramowanie. Tak się bowiem składa, że LibreOffice 25.8 nie wspiera 32-bitowych komputerów. Tym samym starsze urządzenia, które współcześnie mogą już powoli uchodzić za retro, nie dostały wsparcia dla nowej wersji pakietu.

LibreOffice z ograniczonym wsparciem

Kolejną zmianą jest to, że ten pakiet biurowy przestał wspierać Windowsa 7 i Windowsa 8. I chociaż są to dość stare wersje systemu, to wciąż mają swoich zwolenników. Szczególnie popularna siódemka.