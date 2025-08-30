Aplikacje

To koniec LibreOffice dla tych systemów i komputerów

LibreOffice to pakiet biurowy, które swoje początki ma w projekcie OpenOffice, jednak przez lata stał się zupełnie odrębnym bytem. Teraz zaś wiele starszych platform traci dostęp do jego najnowszej wersji.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 30 SIE 2025
16
I przez platformy rozumiem zarówno te sprzętowe, jak i oprogramowanie. Tak się bowiem składa, że LibreOffice 25.8 nie wspiera 32-bitowych komputerów. Tym samym starsze urządzenia, które współcześnie mogą już powoli uchodzić za retro, nie dostały wsparcia dla nowej wersji pakietu.

LibreOffice z ograniczonym wsparciem

Kolejną zmianą jest to, że ten pakiet biurowy przestał wspierać Windowsa 7 i Windowsa 8. I chociaż są to dość stare wersje systemu, to wciąż mają swoich zwolenników. Szczególnie popularna siódemka.

 Pamiętajmy jednak, że za projektem nie stoi wielka korporacja, a grupa pasjonatów zrzeszonych w ramach The Document Foundation. Dodatkowo w wersji podstawowej oprogramowanie to jest całkowicie darmowe. Trudno więc oczekiwać ciągłego wspierania jakby nie patrzeć dość niszowych rozwiązań w dzisiejszych czasach.

telepolis
pakiet biurowy LibreOffice
Zródła zdjęć: The Document Foundation
Źródła tekstu: computerworld