To koniec LibreOffice dla tych systemów i komputerów
LibreOffice to pakiet biurowy, które swoje początki ma w projekcie OpenOffice, jednak przez lata stał się zupełnie odrębnym bytem. Teraz zaś wiele starszych platform traci dostęp do jego najnowszej wersji.
I przez platformy rozumiem zarówno te sprzętowe, jak i oprogramowanie. Tak się bowiem składa, że LibreOffice 25.8 nie wspiera 32-bitowych komputerów. Tym samym starsze urządzenia, które współcześnie mogą już powoli uchodzić za retro, nie dostały wsparcia dla nowej wersji pakietu.
LibreOffice z ograniczonym wsparciem
Kolejną zmianą jest to, że ten pakiet biurowy przestał wspierać Windowsa 7 i Windowsa 8. I chociaż są to dość stare wersje systemu, to wciąż mają swoich zwolenników. Szczególnie popularna siódemka.
Pamiętajmy jednak, że za projektem nie stoi wielka korporacja, a grupa pasjonatów zrzeszonych w ramach The Document Foundation. Dodatkowo w wersji podstawowej oprogramowanie to jest całkowicie darmowe. Trudno więc oczekiwać ciągłego wspierania jakby nie patrzeć dość niszowych rozwiązań w dzisiejszych czasach.