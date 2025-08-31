TikTok zyska kilka nowych funkcji. Wszystkie bardzo przydatne

TikTok i garść nowości

TikTok chce być czymś zdecydowanie więcej niż tylko platformą do nieskończonego przewijania krótkich filmików o różnej treści. Aplikacja społecznościowa ma znacznie większe ambicje i wielki apetyt na więcej. Jej użytkownicy wkrótce będą mogli wysyłać notatki głosowe, zdjęcia, filmy w wiadomościach bezpośrednich lub na czatach grupowych.

Wypatrujmy aktualizacji - warto

Rzecznik TikToka potwierdził, że idzie nowe i wszystkie te funkcje zostaną udostępnione w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Dlaczego wiadomości? Otóż ostatnio wiadomości głosowe zyskały na popularności i TikTok zamierza dostosować się do tego trendu. Ale jest jedno "ale" - platforma ograniczy długość pojedynczej notatki do 1 minuty. W przypadku obrazów i filmów użytkownicy będą mogli wysyłać do dziewięciu obrazów lub filmów pobranych z aplikacji aparatu lub biblioteki telefonu w wiadomości prywatnej, albo czacie grupowym.

Ograniczenia i zabezpieczenia