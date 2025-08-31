Aplikacje

TikTok zyska kilka nowych funkcji. Wszystkie bardzo przydatne

Jak donoszą media branżowe, nowa era TikToka nadchodzi wielkimi krokami. Platforma goni konkurencję w postaci Messengera i Snapchata. Już w ciągu najbliższych tygodni, użytkownicy dostaną nowe funkcje wiadomości. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 15:59
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
TikTok zyska kilka nowych funkcji. Wszystkie bardzo przydatne

TikTok i garść nowości

TikTok chce być czymś zdecydowanie więcej niż tylko platformą do nieskończonego przewijania krótkich filmików o różnej treści. Aplikacja społecznościowa ma znacznie większe ambicje i wielki apetyt na więcej. Jej użytkownicy wkrótce będą mogli wysyłać notatki głosowe, zdjęcia, filmy w wiadomościach bezpośrednich lub na czatach grupowych.  

Dalsza część tekstu pod wideo

Wypatrujmy aktualizacji - warto

Rzecznik TikToka potwierdził, że idzie nowe i wszystkie te funkcje zostaną udostępnione w ciągu najbliższych kilku tygodni. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 1TB 6.7'' 120Hz Alpejska zieleń (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 1TB 6.7'' 120Hz Alpejska zieleń (CPO)
0 zł
4549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4549.99 zł
Smartfon MOTOROLA Moto E15 2/64GB 6.67" 90Hz Granatowy
Smartfon MOTOROLA Moto E15 2/64GB 6.67" 90Hz Granatowy
0 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Niebieski
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Niebieski
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Advertisement

Dlaczego wiadomości? Otóż ostatnio wiadomości głosowe zyskały na popularności i TikTok zamierza dostosować się do tego trendu. Ale jest jedno "ale" - platforma ograniczy długość pojedynczej notatki do 1 minuty. W przypadku obrazów i filmów użytkownicy będą mogli wysyłać do dziewięciu obrazów lub filmów pobranych z aplikacji aparatu lub biblioteki telefonu w wiadomości prywatnej, albo czacie grupowym. 

Ograniczenia i zabezpieczenia

Ale nie tylko spotkamy się z ograniczeniami, będą także istniały zabezpieczenia związane z nową funkcją czatu. Najważniejszą z nich będzie brak możliwości wysłania obrazu lub filmu jako pierwszej wiadomości do innego użytkownika. To jest idealne uzupełnienie zasady, że TikTok pozwala tylko zarejestrowanym osobom, które ukończyły 16 lat, korzystać z funkcji wiadomości. Tym, którzy ukończyli 18 lat, TikTok pozwala włączać i wyłączać funkcję, która automatycznie wykrywa i blokuje obrazy zawierające nagość. 

Gigant zwalnia. Producent bestsellerowych produktów zmienia plany

Image
telepolis
TikTok nowe funkcje TikTok nowość zmiany na tiktoku
Zródła zdjęć: Gorodenkoff / Shutterstock
Źródła tekstu: engadget.com, TechCrunch