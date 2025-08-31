TikTok zyska kilka nowych funkcji. Wszystkie bardzo przydatne
Jak donoszą media branżowe, nowa era TikToka nadchodzi wielkimi krokami. Platforma goni konkurencję w postaci Messengera i Snapchata. Już w ciągu najbliższych tygodni, użytkownicy dostaną nowe funkcje wiadomości.
TikTok i garść nowości
TikTok chce być czymś zdecydowanie więcej niż tylko platformą do nieskończonego przewijania krótkich filmików o różnej treści. Aplikacja społecznościowa ma znacznie większe ambicje i wielki apetyt na więcej. Jej użytkownicy wkrótce będą mogli wysyłać notatki głosowe, zdjęcia, filmy w wiadomościach bezpośrednich lub na czatach grupowych.
Wypatrujmy aktualizacji - warto
Rzecznik TikToka potwierdził, że idzie nowe i wszystkie te funkcje zostaną udostępnione w ciągu najbliższych kilku tygodni.
Dlaczego wiadomości? Otóż ostatnio wiadomości głosowe zyskały na popularności i TikTok zamierza dostosować się do tego trendu. Ale jest jedno "ale" - platforma ograniczy długość pojedynczej notatki do 1 minuty. W przypadku obrazów i filmów użytkownicy będą mogli wysyłać do dziewięciu obrazów lub filmów pobranych z aplikacji aparatu lub biblioteki telefonu w wiadomości prywatnej, albo czacie grupowym.
Ograniczenia i zabezpieczenia
Ale nie tylko spotkamy się z ograniczeniami, będą także istniały zabezpieczenia związane z nową funkcją czatu. Najważniejszą z nich będzie brak możliwości wysłania obrazu lub filmu jako pierwszej wiadomości do innego użytkownika. To jest idealne uzupełnienie zasady, że TikTok pozwala tylko zarejestrowanym osobom, które ukończyły 16 lat, korzystać z funkcji wiadomości. Tym, którzy ukończyli 18 lat, TikTok pozwala włączać i wyłączać funkcję, która automatycznie wykrywa i blokuje obrazy zawierające nagość.