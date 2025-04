TikTok i Trump: Ekonomia, polityka czy populizm?

TikToku, masz kolejne 75 dni!

Trump niejednokrotnie przekonywał, że TikTok stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego ze względu na jego chińskie korzenie i potencjalny dostęp do danych użytkowników przez rząd w Pekinie. W odpowiedzi na te obawy nakazał sprzedaż amerykańskich udziałów TikToka do firm takich jak Oracle czy Walmart, co miało zmniejszyć wpływy ByteDance.