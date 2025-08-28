TikTok prześcignął giganta. Jego wyniki wprawiają w zdumienie

TikTok ma dobry okres

Już w pierwszym kwartale tego roku TikTok wygenerował przychód wysokości 43 miliardów dolarów. Tym samym, pobił swojego głównego konkurenta na rynku social mediów, czyli firmę Meta. Instagram i Facebook w tym samym czasie zarobiły bowiem o 700 milionów dolarów mniej.

Drugi kwartał tego roku był dla ByteDance jeszcze lepszy. Sprzedaż osiągnęła bowiem aż 48 miliardów dolarów, cementując tym samym pozycję firmy jako najbardziej dochodowej na rynku social mediów.

Dobre wyniki finansowe sprawiają, że wzrosła także wartość firmy. W najnowszym programie wykupu akcji pracowniczych ByteDance wycenił firmę na 330 miliardów dolarów. To wzrost ponad 5% w porównaniu z ostatnią podobną wyceną wykonaną pół roku temu.

Warto zaznaczyć, że mimo to, iż TikTok generuje większe przychody, jego wycena jest o wiele niższa niż konkurencyjnej Mety. Firma Marka Zuckerberga warta jest aż 1,9 biliona dolarów, podczas gdy ByteDance nawet po ostatnim wzroście ma praktycznie 5 razy niższą wycenę.

Zamieszanie w Ameryce trochę przeszkadza TikTokowi

To w dużej mierze efekt problemów TikToka na amerykańskim rynku. Po zmianach prawnych ByteDance musi sprzedać amerykańską część swojej firmy. Proces, który miał zakończyć się już w styczniu tego roku, jest co chwila przedłużany przez prezydenta Donalda Trumpa.

Według ostatnim doniesień Reutersa kupnem TikToka zainteresowana jest grupa amerykańskich inwestorów na czele z General Atlantic, KKR oraz Andreessen Horowitz. Mniejszościowym udziałowcem po sprzedaży miałoby pozostać także ByteDance.