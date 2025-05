Skończy się scrollowanie? TikTok chce zmusić do czegoś innego o 22:00

TikTok chce zmusić nastolatków do medytacji

TikTok niedawno zaczął eksperymentować z funkcją medytacji w aplikacji . Ma ona jeden cel - zachęca nastolatków do "wyciszenia się" już o godzinie 22:00. Teraz aplikacja udostępniła tę funkcję wszystkim użytkownikom i co więcej - domyślnie włącza ją dla wszystkich nastolatków poniżej 18 roku życia.

Zmiana ta polega na tym, że młodzież ma dostęp do "ćwiczenia medytacji z przewodnikiem" podczas próby przewijania po 22:00. Monit jest czymś, co można co prawda zignorować, ale ci, którzy to zrobią, napotkają zaraz drugi monit, jeszcze "trudniejszy do odrzucenia".